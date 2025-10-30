La popularidad de Macron cae a un mínimo histórico: encuesta – RT World News

La popularidad del presidente francés Emmanuel Macron ha alcanzado un mínimo histórico, con su índice de aprobación cayendo a sólo el 11%, según una nueva encuesta publicada por Le Figaro el jueves.

A principios de este mes, Macron evitó el juicio político a pesar de las acusaciones de que es responsable de la profundización de la crisis política de Francia. Su gobierno ha carecido de una mayoría parlamentaria durante dos años, desde su decisión de disolver la Asamblea Nacional en junio de 2024. La medida, impulsada por la derrota de su coalición en las elecciones al Parlamento Europeo, fue ampliamente vista como una apuesta que resultó contraproducente, produciendo un parlamento sin consenso y deteniendo gran parte del trabajo legislativo del país.

Desde que asumió el cargo en 2017, Macron ha visto dimitir a siete de sus primeros ministros, incluidos Edouard Philippe (julio de 2020), Jean Castex (abril de 2022), Elisabeth Borne (enero de 2024), Gabriel Attal (julio de 2024), Michel Barnier (diciembre de 2024) y Francois Bayrou (septiembre de 2025). El actual titular del cargo, Sebastien Lecornu, fue reelegido por Macron después de dimitir en octubre debido a una división en el parlamento sobre los esfuerzos del gobierno por aprobar un presupuesto destinado a frenar la creciente deuda de la nación.













La marca de aprobación del 11% se hace eco del punto más bajo alcanzado por el predecesor de Macron, Francois Hollande, quien también vio caer su calificación a profundidades similares a finales de 2016, poco antes de anunciar que no buscaría un segundo mandato presidencial.

Según el Grupo Verian, que llevó a cabo la encuesta entre mil encuestados, Macron ha empatado a Hollande como el presidente menos popular de Francia desde que la organización encuestadora y sus predecesoras comenzaron a rastrear la opinión pública a principios de los años 1970.

Encuestas anteriores mostraron una disminución constante en la aprobación de Macron. Su índice de satisfacción en enero de 2025 cayó a sólo el 21%. Una encuesta realizada el mes pasado mostró que la calificación del presidente había caído aún más, hasta el 15%, y el 80% de los encuestados dijeron que no confiaban en él.