La presunta red de tráfico sexual dirigida por Mohamed Fayed a través del Hotel Ritz de París está siendo investigada tras una serie de denuncias

By
Jonathan Burgos
-
2
0
Se está investigando una supuesta red de tráfico sexual dirigida por el depredador Mohamed Fayed a través del Hotel Ritz de París.


Un collage de imágenes que contiene 1 imágenes. La imagen 1 muestra a Mohamed Al-Fayed sonriendo mientras asiste al "Colección Chanel des Métiers d'Art 2016/17: París cosmopolita" Espectáculo

Se está investigando una supuesta red de tráfico sexual dirigida por el depredador Mohamed Fayed a través del Hotel Ritz de París.

Esto sigue a las quejas de una serie de víctimas reportadas, dicen los fiscales de la capital francesa.

FRANCIA-HOTEL-EMPRESA-LUJO-RITZ
Se investiga una presunta red de tráfico sexual dirigida por Mohamed Fayed a través del Hotel Ritz de ParísCrédito: AFP

Las acusaciones incluyen violación y prostitución.

Esta semana surgieron detalles horribles sobre el comportamiento del difunto multimillonario.

La estadounidense Pelham Spong, de 42 años, dijo que sufrió abusos con regularidad después de que la contrataron a la edad de 23 años para trabajar en el Ritz, propiedad de Fayed.

Sus afirmaciones causarán especial malestar a los familiares de la princesa Diana, que era una invitada habitual de Fayed en el Ritz.

Di se alojaba allí en agosto de 1997 cuando murió en un accidente automovilístico.

Las acusaciones siguen a una avalancha de afirmaciones sobre Fayed, quien murió en 2023 a los 94 años.

Unas 90 mujeres lo acusan de violencia sexual, incluida violación.

"Colección Chanel des Métiers d'Art 2016/17: París cosmopolita" : Photocall en el Hotel Ritz
Pelham Spong dijo que fue abusada regularmente después de que la contrataron a la edad de 23 años para trabajar en el Ritz, propiedad del depredador Fayed.Crédito: Getty



