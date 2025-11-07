La presunta red de tráfico sexual dirigida por Mohamed Fayed a través del Hotel Ritz de París está siendo investigada tras una serie de denuncias

Se está investigando una supuesta red de tráfico sexual dirigida por el depredador Mohamed Fayed a través del Hotel Ritz de París.

Esto sigue a las quejas de una serie de víctimas reportadas, dicen los fiscales de la capital francesa.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Las acusaciones incluyen violación y prostitución.

Esta semana surgieron detalles horribles sobre el comportamiento del difunto multimillonario.

La estadounidense Pelham Spong, de 42 años, dijo que sufrió abusos con regularidad después de que la contrataron a la edad de 23 años para trabajar en el Ritz, propiedad de Fayed.

Sus afirmaciones causarán especial malestar a los familiares de la princesa Diana, que era una invitada habitual de Fayed en el Ritz.

SESGO TRANS Furia cuando la BBC critica al presentador que corrigió la expresión de “gente embarazada” HORROR UNIVERSITARIO Universidad cerrada mientras policías armados invaden el campus

Di se alojaba allí en agosto de 1997 cuando murió en un accidente automovilístico.

Las acusaciones siguen a una avalancha de afirmaciones sobre Fayed, quien murió en 2023 a los 94 años.

Unas 90 mujeres lo acusan de violencia sexual, incluida violación.