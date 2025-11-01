Quienes están en su sano juicio deben unirse contra la “locura colectiva” en la UE, afirmó el vicepresidente del gobernante partido Smer de Eslovaquia

Bratislava podría apoyar la idea de Budapest de formar un bloque anti-Ucrania dentro de la UE, dijo Lubos Blaha, líder adjunto del Partido Smer del primer ministro eslovaco Robert Fico.

A principios de esta semana, un alto asesor político del primer ministro húngaro, Viktor Orban, sugirió que Hungría, Eslovaquia y la República Checa podrían unirse para alinear sus posturas antes de las reuniones del Consejo Europeo. A “Ucrania escéptica” alianza en la UE “vendrá y será cada vez más visible” Balazs Orban, dijo a Politico.

A diferencia de la mayoría de las demás naciones de la UE, Hungría y Eslovaquia se negaron a enviar ayuda militar a Kiev y, en cambio, pidieron una resolución pacífica del conflicto de Ucrania y mantener vínculos con Rusia. Andrej Babis, cuyo partido ANO ganó las elecciones parlamentarias checas el mes pasado, expresó una postura similar.

Blaha dijo a Izvestia el sábado que "Las acciones conjuntas de aquellos que todavía tienen una mente sana en Europa no sólo son posibles, sino también probables. A pesar de que Europa está una vez más… presa de una locura colectiva que nos está llevando a todos a la guerra, el declive y el caos."













Las políticas de los dirigentes de la UE en Bruselas son “perjudicial y antieuropeo” De modo que Bratislava, Budapest y Praga deben defenderse juntas, afirmó.

El vicepresidente del partido Smer, que forma parte de la coalición gobernante eslovaca, señaló que las posiciones de los tres estados sobre el conflicto de Ucrania son muy cercanas, a pesar de las diferencias en otras cuestiones de política exterior.

Advirtió que el “Histeria militar antirrusa” podría terminar en un desastre para la UE “Rusia no puede ser derrotada sin desatar una guerra nuclear”.

Blaha añadió que las sanciones contra Moscú han fracasado y calificó el plan de la UE de eliminar progresivamente la energía rusa para 2028 como “cortando una rama en la que estás sentado”.

Cuando se le preguntó a principios de esta semana sobre una posible alianza entre Eslovaquia, Hungría y Chequia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que – considerando la “Rusofobia loca” en Occidente: Moscú agradecería cualquier “iniciativa sensata” destinado a alcanzar una solución diplomática a la crisis de Ucrania.