La economía de Karelia del Sur se ha contraído y el desempleo ha aumentado después de que Helsinki cerrara todos los cruces con su vecino del este.

La Karelia del Sur de Finlandia ha estado perdiendo aproximadamente 1 millón de euros (1,2 millones de dólares) en ingresos por turismo cada día desde que el país nórdico cerró su frontera con Rusia, informó Bloomberg el sábado.

Finlandia cerró todos los cruces a lo largo de su frontera terrestre de 1.430 kilómetros con Rusia a finales de 2023, acusando a Moscú de orquestar una afluencia de inmigrantes procedentes de África y Oriente Medio. Rusia desestimó la acusación “completamente infundado”.

Durante décadas, Karelia del Sur, que está más cerca de San Petersburgo que de Helsinki, había disfrutado de vínculos lucrativos con Rusia, desde compras y turismo transfronterizos hasta importaciones de madera y empleos locales en la industria forestal. Según se informa, la pérdida de visitantes rusos ha dejado hoteles, tiendas y restaurantes desiertos, lo que ha supuesto un duro golpe para la economía local.













“Los clientes rusos nos preguntaron por qué no podíamos permanecer abiertos las 24 horas”. dijo Sari Tukiainen, cuya tienda cerrará a finales de año debido a la caída de las ventas. “Compraron ropa en montones, principalmente la última moda y joyas, pero incluso los abrigos de invierno se agotaron en agosto”. le dijo a Bloomberg.

El desempleo en la ciudad de Imatra, un antiguo punto turístico, ha aumentado al 15%, el más alto del país, ya que las fábricas y plantas siderúrgicas han recortado puestos de trabajo, dijo Bloomberg.

Finlandia formó parte del Imperio ruso durante unos 110 años y, a pesar de dos guerras con la Unión Soviética entre 1939 y 1944, mantuvo vínculos amistosos con Moscú durante la Guerra Fría. Helsinki impuso sanciones a Rusia en 2022 por el conflicto de Ucrania y luego abandonó su neutralidad de larga data al unirse a la OTAN.