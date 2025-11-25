La sobreviviente británica de la tormenta de nieve en Chile que mató a la ex asistente de Cheryl Tweedy revela que una excursionista estaba VIVA cuando los rescatistas llegaron hasta ella.

UNA SUPERVIVIENTE de la tormenta de nieve en Chile que mató al ex asistente británico de Cheryl Tweedy y a otras cuatro personas reveló que una excursionista estaba viva cuando los rescatistas la alcanzaron por primera vez.

Christian Aldridge era amigo de Victoria Bond, de 40 años, quien murió en la tormenta de nieve de 120 mph del lunes en la Patagonia, después de que el personal de la montaña supuestamente les aseguró que todo estaba bien.

Cinco cadáveres fueron recuperados el martes después de que una poderosa tormenta de nieve arrasara el Parque Nacional Torres del Paine.

Christian, de 41 años, le dijo a Sky Noticias‘s Reino Unido esta noche con Sarah-Jane Mee que está “devastado” por la pérdida de su amigo.

Reveló que los voluntarios locales utilizaron una camilla casera para la sombría tarea de recuperar los cuerpos. próximo día.

Pero uno de ellos aún daba señales de vida.

Christian dijo: “Recuperaron uno de [the hikers] y ella todavía estaba viva en ese momento y la bajó en una camilla casera que el resto de nosotros en el campamento hicimos con colchonetas, poliestireno y bastones para caminar”.

Entre los voluntarios había médicos que inmediatamente intentaron ayudar a la excursionista moribunda, pero sufrió un paro cardíaco por hipotermia.

A pesar de recibir dos descargas con un desfibrilador y de que los voluntarios trabajaron con ella durante más de una hora, no logró salir adelante.

Al reflexionar sobre las consecuencias de la tragedia, Christian dijo: “Estamos aliviados de estar vivos, por supuesto, pero devastados porque hemos perdido a uno de nuestros mejores amigos y a una de las personas más maravillosas que he conocido.

“Y todos llevamos consigo una enorme cantidad de dolor, conmoción y culpa.

“Seguimos repitiendo todo lo que pasó ese día y preguntándonos, ¿qué podríamos haber hecho diferente? Y es abrumador y todavía no parece real”.

Un grupo de amigos británicos había estado recorriendo el exigente Circuito O de Chile, que Christian afirma que les dijeron que todavía era seguro a pesar de los pronósticos de vientos lo suficientemente fuertes “para ser clasificados como tormenta tropical”.

Según los informes, otros miembros del equipo incluían a Hayley Newnham, de 41 años, propietaria de una agencia de relaciones públicas y desarrolladora de entrenadores deportivos. Matt Smith39, y Tom Player, 39, un compositor de Londres.

Tom también habló después y dijo que era la primera vez que veía un cadáver.

Dijo que encontró al excursionista mexicano Julián García Pimentel “acostado de frente con los ojos bien abiertos” en la tormenta.

Ya había estado buscando a su amiga Victoria.

Tom dijo al Daily Mail: “Hubo tantos fracasos uno encima del otro que llevaron a esto. Es una tragedia que debería haberse evitado.

“Podrían haber dicho simplemente ‘lo siento, hoy está cerrado’, lo que hicieron más tarde, pero sólo porque había cadáveres allí, no porque estuvieran preocupados por la seguridad de las personas”.

‘Confiamos en ellos’

Varios excursionistas alegan que el personal del campamento y el parque guardabosques Les dijo que era seguro subir a pesar de los pronósticos de vientos lo suficientemente fuertes “para ser clasificados como tormenta tropical”.

Maeve, una excursionista experimentada de California, dijo: “Estos [staff] de Chile… no nos sugirieron que no fuéramos, confiamos en ellos. Pensamos que nos estaban animando a ir”.

Tom dijo que le mostraron el pronóstico en el campamento de Los Perros y le dijeron: “Oh, es normal”.

En cambio, los escaladores se adentraron directamente en una pesadilla, con un apagón cegador, capas de hielo y ráfagas tan intensas que tuvieron que arrastrarse.

Christian, director de cine y televisión británico, dijo anteriormente: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’.

“Fue bastante aterrador. Una vez me deslicé montaña abajo a una velocidad muy alta y no pude detenerme”.

Recordó que los excursionistas fueron atropellados, golpeados en la cara por el hielo y sin poder mirar hacia arriba.

“La gente no podía ver ni delante ni detrás”, añadió.

Los supervivientes afirmaron que muchos carecían del equipo adecuado después de que se les asegurara que las condiciones eran buenas.

Algunos excursionistas no tenían guantes, por lo que la congelación y la hipotermia se propagaron rápidamente.

Y cuando las condiciones colapsaron, los grupos se fusionaron por seguridad.