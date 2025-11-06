La superestrella influyente en viajes Anunay Sood muere repentinamente dejando a sus fanáticos afligidos, incluidos 1,4 millones de seguidores de Insta, devastados

La POPULAR influenciadora de viajes Anunay Sood murió trágicamente a los 32 años.

Sood, que era un viajero apasionado y se convirtió en una estrella de las redes sociales, murió durante su viaje a Las Vegas, su devastado familia anunciado.

El influencer de viajes indio con sede en Dubai exploró más de 46 países y tenía más de un millón de seguidores en las redes sociales.

Al rendirle conmovedores homenajes, su familia escribió en un comunicado: “Con profunda tristeza compartimos la noticias del fallecimiento de nuestra querida Anunay Sood.

“Le pedimos amablemente su comprensión y privacidad mientras atravesamos este momento difícil.

“Les pedimos humildemente que eviten aglomeraciones cerca de propiedades personales.

“Por favor, mantengan a su familia y a sus seres queridos en sus pensamientos y oraciones. Que su alma descanse en paz”.

Apenas unos días antes de conocer la noticia de su muerte, asistió al Las Vegas Concurso de Elegancia, un lujo evento automovilístico.

Su último puesto fue con Rápido y furioso el actor Sung Kang, en el que escribió en los pies de foto: “Todavía no puedo creer que pasé el fin de semana rodeado de leyendas y máquinas de sueños. ¿Cuál elegirías para probar?”

El experto en viajes también compartió imágenes de un evento automovilístico en el que también participó Horacio Pagani, fundador de Pagani Automobili.

Los compañeros de la comunidad de influencers quedaron conmocionados por la repentina muerte de Anunay.

La estrella de las redes sociales Cameron Biafore, que también estaba de viaje en Las Vegas, dijo: “Eras una luz tan brillante y estaba agradecido de poder experimentar eso aunque fuera por un momento.

“Descansa en paz, dulce Anunay. Tu impacto y amor por la vida en este mundo siempre serán recordados”.

Anunay fue reconocida en la lista de las 100 mejores estrellas digitales de Forbes India durante tres años consecutivos, de 2022 a 2024.

Se produce después de que otro influencer de viajes que cayó gravemente enfermo después de colapsar en una fiesta en la víspera de Año Nuevo muriera luego de una larga batalla de salud.

La popular vloguera Vanessa Konopka se vio obligada a permanecer en un hospital en Filipinas durante meses porque perdió la capacidad de comer y caminar, según su devastado novio.

Los médicos diagnosticaron a Vanessa con neumonía y daño hepático grave cuando la llevaron de urgencia para recibir tratamiento.

La nativa de Solingen permaneció postrada en cama durante semanas a causa de las enfermedades que le pasaron factura a su cuerpo después de la desafortunada fiesta en la hermosa isla vacacional de Boracay.