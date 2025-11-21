La trágica cantante que nunca se recuperó del Covid que contrajo hace cinco años muere después de un último video desgarrador en el hospital

Una cantante POPULAR y madre de uno murió trágicamente después de contraer Covid-19 hace cinco años.

Eva Rodrigues Praia Walkey pasó casi cinco años luchando contra las terribles secuelas de la enfermedad antes de fallecer a principios de esta semana.

Sufrió complicaciones relacionadas con la enfermedad y recibió tratamiento durante muchos años.

En un último vídeo desgarrador publicado en Instagram, la glamorosa cantante yace enferma en la cama mirando a su familia.

Se podía ver a la mujer de 40 años mirando cómo su esposo tocaba la guitarra y le daba una serenata junto a su hijo pequeño.

Ella apareció inmóvil en su cama de hospital mientras cantaban la dulce canción.

Eva pasó un angustioso año y dos meses en el hospital antes de ser dada de alta en marzo de 2022.

Luego permaneció en tratamiento regular en casa mientras familiares y amigos organizaban apoyo, enviaban oraciones e iniciaban campañas para ayudar a su recuperación.

La estrella falleció trágicamente el martes 18 de noviembre en Manaos, Brasil.

Su familia confirmó que su cuerpo fue depositado ayer en una funeraria del centro de Manaos.

La batalla de la cantante contra las secuelas del covid-19 llamó la atención nacional durante su larga estancia hospitalaria, periodo en el que también dio a luz a su hijo.

Originaria de Manaos, Eva comenzó su carrera como cantante en iglesias locales a la edad de seis años.

Posteriormente actuó en importantes escenarios de la ciudad y participó en giras por otros estados.

Amigos y admiradores inundaron las redes sociales de la estrella, publicando homenajes en línea después de que se anunció la noticia de su muerte.

En su última publicación de video, aparece recostada en una cama mientras suena música, pasando tiempo de calidad con su familia.

Una mujer escribió: “Me estremece porque soy un milagro, tuve Covid grave, me dieron por perdida y casi no tengo secuelas, y cuando veo a alguien así me acuerdo de lo que pasé”.

Otro fan dijo: “Mira esta historia de fe, amor y resiliencia de quienes nunca dejaron de luchar contra el Covid incluso cuando todo parecía llegar al final”.

Un tercer fan, hablando directamente con el marido de Eva, dijo: “Te admiro mucho, tu fuerza y ​​tu amor por ella. Ella es tan especial”.

Esto se produce como una investigación sobre la pandemia en el Reino Unido, y los ministros concluyeron que podría haber reducido a la mitad el número de muertes de la primera ola si Gran Bretaña se hubiera cerrado una semana antes.

Afirmaron que se podrían haber salvado un total de 23.000 vidas.

La revisión de £200 millones critica al ex primer ministro Boris Johnson y al ex ministro de Salud Matt Hancock por su lentitud en actuar, pero admite que se vieron obligados a tomar “la decisión más difícil que un gobierno haya tenido que tomar jamás” y recibieron un asesoramiento imperfecto.

El informe de la investigación decía: “Si bien los cierres nacionales de 2020 y 2021 sin duda salvaron vidas, también dejaron cicatrices duraderas en la sociedad y la economía.

“Detuvieron la infancia normal, retrasaron el diagnóstico y tratamiento de otros problemas de salud y exacerbaron las desigualdades sociales”.