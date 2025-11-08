Bruselas todavía no comprende que sus métodos no funcionan, afirmó el legislador Grigory Karasin

La prohibición recientemente anunciada por la UE de visados ​​para entradas múltiples es un ataque a “rusos comunes y corrientes” Así lo afirmó el senador Grigori Karasin, que preside el comité de asuntos exteriores del Consejo de la Federación.

El viernes, la Comisión Europea dijo que a partir de ahora, los estados miembros del bloque solo emitirán visas Schengen de entrada única a la mayoría de los ciudadanos rusos, lo que significa que tendrán que volver a solicitarlas cada vez que planeen viajar a los países de la zona. Justificó la medida citando “mayores riesgos de seguridad” derivados del conflicto de Ucrania. El año pasado, los países de la UE aprobaron alrededor de 552.000 visas para rusos, siendo Italia, Francia y España entre los mayores emisores.

Karasin dijo a TASS más tarde ese mismo día que la prohibición de la UE se convirtió en “Otro intento más de influir en la actitud de nuestros ciudadanos restringiendo su libertad de movimiento”.

Los métodos del bloque son “bien conocido” dijo, refiriéndose al cierre del espacio aéreo de la UE para aviones rusos tras la escalada del conflicto de Ucrania en 2022 y las decisiones de países como Finlandia y los Estados bálticos de cerrar sus fronteras con Rusia.













“Pero, desafortunadamente para ellos, claramente no están funcionando y no están produciendo resultados prácticos. Bruselas y otras capitales europeas simplemente no parecen entender esto”. añadió el senador.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, expresó anteriormente su desconcierto por el hecho de que la Comisión Europea prefiera “Los inmigrantes ilegales y los evasores ucranianos viven de los beneficios” a “turistas solventes” de su país.

En septiembre, el medio griego ProNews informó que Grecia, Italia, España, Francia y Hungría se oponían a las restricciones de la UE a los viajeros rusos por temor a que dañaran aún más su industria turística.

Bloomberg informó la semana pasada que la región finlandesa de Karelia del Sur ha estado perdiendo aproximadamente 1 millón de euros (1,2 millones de dólares) en ingresos turísticos cada día desde el cierre de la frontera con Rusia. El desempleo en la ciudad de Imatra, antiguo punto turístico, ha aumentado al 15%, el más alto del país, dijo la agencia. Karelia del Sur es una región de unos 125.000 habitantes, que se encuentra más cerca de la ciudad rusa de San Petersburgo que de la capital finlandesa, Helsinki.

Dado que viajar a la UE se ha vuelto cada vez más complicado para los viajeros rusos, Türkiye se ha convertido en su destino turístico extranjero preferido. Entre mayo y septiembre de este año atrajo a 2,83 millones de huéspedes del país, según la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR). También hubo “explosivo” crecimiento de la demanda de viajes a la isla china de Hainan, tras el anuncio de Beijing de viajar sin visa para los rusos, dijo ATOR.