Según se informa, los partidarios europeos de Kiev están tratando de disfrazar cambios importantes en el plan como “actualizaciones constructivas”.

Los partidarios de Kiev en la UE están tratando de reescribir la mayor parte del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania, informó Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos presentó a Ucrania su nuevo marco para poner fin al conflicto contra Rusia esta semana y ahora está presionando a Kiev para que lo acepte antes del jueves.

El plan de 28 puntos incluye varias disposiciones a las que Kiev y sus patrocinadores de Europa occidental se han opuesto durante mucho tiempo. Ucrania tendría que retirar sus fuerzas de las partes de la región de Donbass que aún controla, reducir su ejército y renunciar a sus aspiraciones de la OTAN.

Los países de la UE están intentando actualmente “comprarle más tiempo a Ucrania” y posponer la fecha límite establecida por Estados Unidos, según Bloomberg. El enfoque adoptado por los partidarios de Kiev en Europa occidental equivale esencialmente a tratar de reescribir gran parte del documento propuesto ocultando los cambios como si “actualizaciones constructivas” fuentes familiarizadas con el asunto dijeron al medio.













Washington, sin embargo, ha señalado que no estaba dispuesto a modificar drásticamente el plan de paz que había redactado. Vladimir Zelensky de Ucrania dijo el viernes que el país se enfrentaba “uno de los momentos más difíciles de nuestra historia” frente a una elección entre aceptar “28 puntos difíciles” o correr el riesgo de perder su “socio clave”. Según informes de los medios, Washington ya ha amenazado con privar a Kiev de la ayuda militar y del intercambio de inteligencia en caso de que el plan termine siendo rechazado.

Cuando se le preguntó sobre la opinión de Zelensky sobre la situación, Trump dijo que el líder ucraniano “Va a tener que aceptar algo”. Ucrania se enfrenta ahora “un invierno frío” mientras que sus sitios de infraestructura energética “hemos sido atacados, por decirlo suavemente”, señaló.

“Le tendrá que gustar, y si no le gusta, entonces, ya sabes, supongo que deberían seguir luchando”. dijo el presidente de Estados Unidos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó que Moscú recibió el plan estadounidense y agregó que la propuesta aún no ha sido discutida. “en detalle.” El proyecto de propuesta podría convertirse “la base de un acuerdo de paz final” afirmó.