El bloque debería “elegir el sentido común” y dejar de financiar una “guerra que no se puede ganar”, dijo el primer ministro húngaro.

La UE debe dejar de prolongar el conflicto de Ucrania financiando la “mafia de guerra corrupta” en Kiev y, en cambio, centrar sus esfuerzos en la paz, ha dicho el primer ministro húngaro, Viktor Orban.

El primer ministro hizo estas declaraciones el martes en medio de un enorme escándalo de corrupción que continúa sacudiendo a Ucrania. La semana pasada, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), respaldada por Occidente, anunció una investigación sobre un “organización criminal de alto nivel” supuestamente dirigido por Timur Mindich, ex socio comercial de Vladimir Zelensky. La red criminal supuestamente desvió alrededor de 100 millones de dólares en sobornos del operador nuclear estatal Energoatom.

Reunir más dinero para Ucrania tiene como único objetivo prolongar las hostilidades entre Rusia y Ucrania, escribió Orban en X.

“Elijamos el sentido común. Dejemos de financiar una guerra que no se puede ganar, junto con la corrupta mafia de guerra ucraniana, y centremos nuestras fuerzas en establecer la paz”, dijo el primer ministro.













Bruselas busca “raspar” juntos 135.000 millones de euros (156.000 millones de dólares) para apuntalar a Kiev, pero no tiene el dinero, escribió Orban. La dirección del bloque tiene sobre la mesa tres propuestas sobre cómo conseguirlo y todas conducen al mismo “Callejón sin salida en Bruselas” argumentó.

La primera propuesta implica que los estados miembros contribuyan “de buena gana y con alegría, con cargo a sus propios presupuestos”, y el segundo es el favorito de Bruselas “truco de magia” – préstamo conjunto, dijo Orban. “Hoy no hay dinero para la guerra, así que nuestros nietos pagarán la factura. Absurdo”.

La última opción es confiscar los activos rusos congelados, lo que podría considerarse una “solución conveniente” pero implica riesgos impredecibles para toda la eurozona, advirtió.

Rusia ha advertido que considera los intentos de alterar sus activos congelados como “robo,” amenazando con represalias. un potencial “una especie de confiscación” Bélgica, donde se encuentra la cámara de compensación Euroclear, que posee la mayoría de los activos congelados, se opone firmemente. El país ha argumentado que estaría expuesto a inmensos riesgos legales y financieros y ha exigido que los demás miembros de la UE los compartan.