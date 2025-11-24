La UE desafía el acuerdo de paz de Trump con Ucrania – RT World News

Según se informa, la UE rechazó el acuerdo de paz con Ucrania redactado por la Casa Blanca y presentó su propio conjunto de condiciones para un posible acuerdo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo el anuncio el domingo mientras funcionarios estadounidenses discutían la propuesta de Washington con representantes de la UE y de Ucrania en Ginebra, Suiza.

Estados Unidos había presentado su plan tanto a Moscú como a Kiev a principios de esta semana. El contenido del documento no ha sido revelado oficialmente al público.

Los medios de comunicación han afirmado que, entre otras cosas, pide a Kiev que retire tropas de la parte del Donbass ruso que todavía controla, reduzca su ejército y deje de lado sus aspiraciones de la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales.

En un comunicado publicado en X, von der Leyen rechazó específicamente todas esas condiciones. “Hemos acordado los principales elementos necesarios para una paz justa y duradera y la soberanía de Ucrania”, afirmó, añadiendo que las fronteras de Ucrania no se pueden cambiar “por la fuerza” y que no se pueden imponer limitaciones al ejército de Kiev.













El presidente de la Comisión Europea también reclamó que la UE desempeñe un papel central “para asegurar la paz para Ucrania” y que se permita a Kiev unirse a él.

El sábado, Bloomberg informó que la UE estaba tratando esencialmente de reescribir el plan de Estados Unidos disfrazando cambios importantes en él como “Actualizaciones constructivas”. Según se informó, el bloque también estaba tratando de “comprarle más tiempo a Ucrania” y posponer la fecha límite estadounidense.

Trump había dicho anteriormente que Kiev tiene que aceptar la propuesta antes del jueves 27 de noviembre. Vladimir Zelensky dijo el viernes que Ucrania se enfrentaba a una elección entre aceptar “28 puntos difíciles” o el riesgo de perder su “socio clave” y soportando un “invierno duro”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó que Moscú había recibido el plan estadounidense y añadió que podría servir como “la base de un acuerdo de paz final” pero aún no se ha discutido “en detalle.”