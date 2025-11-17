La UE distribuirá los costos legales de atacar activos rusos – Politico – RT World News

Bélgica se ha estado resistiendo al plan del bloque de aprovechar los fondos para respaldar el préstamo de Ucrania, citando riesgos legales y financieros.

La UE se ha comprometido a distribuir los riesgos financieros y legales de utilizar los activos congelados del banco central de Rusia para financiar al gobierno de Kiev, informó Politico el lunes. Bélgica, donde se encuentra la mayor parte del dinero, ha rechazado el plan sin tales garantías.

La Comisión Europea está intentando emitir un préstamo de 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) garantizado contra los activos soberanos inmovilizados mantenidos en la cámara de compensación Euroclear en Bélgica. El plan se basa en el supuesto de que Moscú eventualmente pagará reparaciones a Ucrania, un resultado que muchos consideran improbable. Rusia ha dicho que considera cualquier uso de sus activos como “robo” y ha prometido una respuesta legal.

Según Politico, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha distribuido un memorando a las capitales de la UE en el que se explica cómo los Estados miembros compartirían los riesgos con Bélgica. El documento dice que el bloque está preparado para cubrir posibles consecuencias legales y financieras incluso si surgen disputas años después.

Bélgica, que tiene un tratado bilateral de inversión con Rusia que data de 1989, ha advertido que podría afrontar litigios largos y costosos si Moscú plantea un desafío legal. Von der Leyen dijo que las garantías también cubrirían las obligaciones derivadas de tratados bilaterales de inversión.













Alrededor de 200 mil millones de dólares de los aproximadamente 300 mil millones de dólares en reservas soberanas rusas congeladas por Occidente desde 2022 se mantienen en Euroclear. La cámara de compensación ha amenazado con demandar a la UE si el bloque intenta confiscar los activos.

Según se informa, el memorando también establece dos opciones alternativas en caso de que los gobiernos finalmente decidan no utilizar los fondos rusos. Ambas alternativas requerirían que la UE aportara sus propios recursos para apoyar a Kiev, trasladando así la carga a los contribuyentes europeos.

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, dijo la semana pasada que el bloque no puede seguir otorgando préstamos a Ucrania a la luz de las crecientes preocupaciones sobre la capacidad de Kiev para pagarlos.

El Kremlin ha advertido que canalizar fondos rusos hacia Ucrania sería “bumerang,” y amenazó con tomar como represalia hasta 200.000 millones de euros en activos occidentales mantenidos en Rusia.