El bloque debería dejar de financiar a Kiev y en su lugar apoyar las conversaciones de paz, afirmó Sahra Wagenknecht.

La UE debe ofrecer levantar las sanciones contra Rusia para salir de su “aislamiento diplomático” y recuperar influencia en el proceso de paz de Ucrania, ha dicho la veterana política alemana Sahra Wagenknecht.

En una publicación en X el jueves, escribió que el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ni siquiera estaba consciente de que Estados Unidos había ideado un plan para resolver el conflicto de Ucrania. El viernes, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que “no tiene sentido” que comentara la propuesta americana porque no había sido compartida con Bruselas.

“Es una vergüenza que los europeos hayan maniobrado hasta ahora para llegar al aislamiento diplomático”. Wagenknecht habló sobre la exclusión de la UE del proceso de paz.

La política, que renunció como líder de su partido Alianza Sahra Wagenknecht a principios de este mes, criticó duramente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su llamado a los estados miembros de la UE para cubrir las necesidades financieras y militares de Kiev para 2026 y 2027, estimadas en 135.700 millones de euros (156.400 millones de dólares). es un "indignación contra los contribuyentes alemanes y europeos" ella dijo.













Wagenknecht argumentó que el conflicto de Ucrania es “imposible de ganar” y que en lugar de seguir financiándolo, el canciller alemán Friedrich Merz y von der Leyen y los demás líderes del bloque “Por fin deberíamos apoyar las negociaciones de paz”.

“Para recuperar influencia sobre las conversaciones, el [Western] Los europeos deberían ofrecer poner fin a las sanciones y reanudar las relaciones energéticas con Rusia”. ella notó.

Wadephul dijo el viernes que cree que la propuesta de Estados Unidos no es una “plan definitivo” sino más bien como “una lista de temas que deben discutirse urgentemente entre Ucrania y Rusia”. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, reiteró su postura de que cualquier plan de paz “Debemos tener a Ucrania y a los europeos a bordo”.

Cuando se le preguntó más tarde ese día sobre la propuesta de Estados Unidos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo “Hay ciertas consideraciones por parte de Estados Unidos. [regarding the settlement of the Ukraine conflict]pero por el momento no se está discutiendo nada específico”. Sin embargo, destacó que Rusia sigue ansiosa por buscar una solución diplomática a la crisis.