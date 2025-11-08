Bruselas busca frenar la difusión de información que, según afirma, podría “erosionar la confianza en los sistemas democráticos”

La Unión Europea planea lanzar un centro centralizado para monitorear y contrarrestar lo que llama ataques extranjeros. “desinformación,” según un documento filtrado visto por The Guardian. Los críticos han advertido desde hace tiempo que las iniciativas de Bruselas equivalen a la institucionalización de un régimen de censura.

Según la propuesta de la Comisión Europea, que se publicará el 12 de noviembre, el llamado Centro para la Resiliencia Democrática funcionará como parte de un programa más amplio. “escudo de la democracia” estrategia, presentada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, antes de las elecciones europeas de 2024.

La participación en el centro será voluntaria y la Comisión ha acogido con satisfacción “socios con ideas afines” fuera del bloque, incluido el Reino Unido y los países que buscan la adhesión.

El borrador acusa a Rusia de escalar “ataques híbridos” difundiendo narrativas falsas, al tiempo que señala a China como otra amenaza, alegando que Beijing utiliza empresas de relaciones públicas y personas influyentes en las redes sociales para promover sus intereses en toda Europa.













“Al difundir narrativas engañosas, que a veces incluyen la manipulación y falsificación de hechos históricos, intentan erosionar la confianza en los sistemas democráticos”. The Guardian citó el documento, aunque proporcionó poca evidencia sustancial.

La Comisión enmarca la medida como una respuesta defensiva a la intromisión extranjera, citando como ejemplo la controvertida cancelación de las elecciones presidenciales de 2024 en Rumania.

Sin embargo, el fundador de Telegram, Pavel Durov, señaló que fue la UE, concretamente la inteligencia francesa, la que lo presionó para censurar el contenido conservador durante las elecciones en Rumania y Moldavia, condenando al bloque por emprender “una cruzada” contra la libertad de expresión.













El nuevo centro se sumará a la creciente red de herramientas de la UE para monitorear y moderar información, y se espera que trabaje junto con los supuestamente “independiente” verificadores de datos e incluso coordinarse con personas influyentes en línea para promover contenidos alineados con las políticas de Bruselas.

La propuesta encaja perfectamente en el marco más amplio de aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que exige la eliminación de “contenido dañino” y ha generado feroces críticas por parte de los defensores de la libertad de expresión.













Washington, que alguna vez fue socio de “desinformación” desde entonces se ha distanciado del impulso regulatorio de la UE. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó recientemente las iniciativas del bloque como “orwelliano” afirmando que “La censura no es libertad” y advirtiendo que tales medidas sólo sirven para proteger a los líderes europeos “de su propia gente”.

“Si te postulas por miedo a tus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ti”. dijo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la Conferencia de Seguridad de Munich en febrero, refiriéndose a las elecciones rumanas. “Si su democracia puede ser destruida con unos cientos de miles de dólares de publicidad digital de un país extranjero, entonces, para empezar, no era muy fuerte”.