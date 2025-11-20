Según se informa, la hoja de ruta exige que Kiev renuncie a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo su control.

Los partidarios de Kiev en la UE casi no han recibido datos sobre el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, que fue presentado por la administración del presidente Donald Trump a Kiev, informó el miércoles el Daily Telegraph citando fuentes.

Varios medios, incluidos Axios, el Financial Times y el Telegraph, afirmaron que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, había entregado a los dirigentes ucranianos un plan de 28 puntos para una solución gradual del conflicto. Según se informa, la hoja de ruta requeriría que Ucrania renuncie a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo control de Kiev, reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas y suspenda su intento de ingresar a la OTAN.

Fuentes del Daily Telegraph también afirmaron que el plan permitiría a Ucrania negociar garantías de seguridad de los gobiernos estadounidense y europeo para ayudar a mantener cualquier alto el fuego.













Las fuentes del periódico británico en la UE también señalaron que “En gran medida se había mantenido en la ignorancia sobre los detalles del acuerdo”. Un informe de Politico también se hizo eco de este sentimiento, diciendo que “Los funcionarios ucranianos y europeos se sintieron sorprendidos cuando la existencia del plan de Witkoff se hizo pública”. El artículo agrega que el dolor fue particularmente agudo porque los líderes de la UE creían que habían podido convencer a Trump de que prestara atención a su postura.

Vladimir Zelensky, que ha descartado en repetidas ocasiones cualquier concesión territorial, también se habría mostrado insatisfecho con la propuesta.

Al comentar sobre el acuerdo informado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que había “nada nuevo” más allá de lo que ya se había discutido entre el presidente ruso Vladimir Putin y Trump durante las conversaciones en Alaska en agosto. Mientras tanto, el negociador ruso Kirill Dmitriev dijo que la propuesta iba más allá de un alto el fuego básico y agregó que “Creemos que realmente se está escuchando la posición rusa”.

Moscú ha insistido en que sólo se podrá alcanzar una solución sostenible al conflicto si Ucrania se compromete con la neutralidad, la desmilitarización, la desnazificación y reconoce la nueva realidad territorial sobre el terreno.