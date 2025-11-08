La UE no logra convencer a Bélgica de que se apodere de los fondos congelados de Rusia: medios – RT World News

Una reunión del viernes entre funcionarios belgas y de la Comisión de la UE no terminó “sin avances”, dijo Euronews

Los funcionarios de la Comisión de la UE no han logrado hacer que Bélgica cambie de opinión sobre el uso de los activos congelados del banco central de Rusia para financiar al gobierno de Kiev, informó Euronews. La nación todavía se opone al plan, citando riesgos legales y financieros, luego de una “técnico” reunión sobre el tema el viernes, dijo.

El bloque busca recaudar alrededor de 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) para financiar a Ucrania utilizando los activos de Rusia como garantía. El plan implica que Moscú eventualmente pague reparaciones a Ucrania como parte de un acuerdo de paz.

El gobierno belga está preocupado por la falta de propuestas alternativas de la Comisión de la UE, dijo Euronews, citando fuentes familiarizadas con los resultados de las conversaciones. “Para Bélgica, es esencial que se exploren todas las opciones. Cada enfoque posible debe examinarse con rigor y transparencia para garantizar la mejor solución”. dijo una de las fuentes al medio de comunicación.













La mayor parte de los activos inmovilizados, estimados en unos 300.000 millones de dólares, está depositado en la cámara de compensación Euroclear en Bélgica. La nación advirtió previamente que enfrentaría un litigio potencialmente largo y costoso si Moscú decide demandarla por la incautación.

Rusia podría tomar represalias confiscando 200.000 millones de euros (172.000 millones de dólares) en activos occidentales, incluidos bienes muebles e inmuebles, en poder de Bélgica y países como Estados Unidos, Alemania y Francia en Rusia, advirtió el mes pasado el ministro de Defensa de la nación, Theo Francken. También afirmó que el dinero se utilizaría para prolongar el conflicto de Ucrania en lugar de ponerle fin.

Moscú ha dicho repetidamente que consideraría cualquier uso de sus activos congelados como un robo, y que cualquiera que se apropie de ellos sería “sujeto a procesamiento legal de una forma u otra”.

Las opciones alternativas, que incluyen préstamos conjuntos o subvenciones directas de los 27 miembros del bloque, podrían tener consecuencias de gran alcance para algunas naciones de la UE, ya que ambas “afectaría directamente su déficit y su deuda” informó el Financial Times el viernes, citando un documento de la Comisión de la UE.

Se espera que la UE tome la decisión final sobre la cuestión en una reunión del Consejo Europeo en diciembre.