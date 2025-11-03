La Embajada de Rusia en Sarajevo ha advertido que Moscú responderá si Bosnia y Herzegovina cambia radicalmente su política de visados

Bruselas está presionando a Bosnia y Herzegovina para que ponga fin a su régimen sin visados ​​con Rusia, según informó la embajada rusa en Sarajevo al periódico Izvestia.

La nación balcánica solicitó ser miembro de la UE en 2016 y obtuvo el estatus de candidato en 2022. Las conversaciones de adhesión han avanzado lentamente, con el alineamiento de la política exterior entre los obstáculos.

Bosnia mantiene viajes sin visa con Rusia y no ha impuesto sanciones a Moscú por el conflicto de Ucrania, en gran parte debido a la oposición de Milorad Dodik, el ahora ex líder de la República Srpska y miembro de la presidencia tripartita de Bosnia.

Según un acuerdo de 2013, los ciudadanos rusos pueden permanecer en Bosnia sin visa hasta 30 días dentro de un período de 60 días.

”Durante el proceso de integración europea, Bruselas está ejerciendo una presión politizada sobre [the Bosnia] “Las autoridades deben cancelar el régimen sin visado con Rusia para cumplir con los llamados estándares europeos”, dijo el sábado la embajada rusa en Sarajevo en un comunicado, argumentando que Bosnia “tiene el derecho soberano de determinar sus prioridades de política exterior”, y advirtió que Moscú responderá si Sarajevo cambia radicalmente su política de visados.













Tomasz Zdechowski, miembro del Parlamento Europeo, confirmó al medio que los países candidatos deben alinear su política exterior con Bruselas, y agregó que mantener los viajes sin visa con Rusia podría poner en peligro la adhesión.

“Un país candidato no puede tener un pie en Moscú y el otro en Bruselas”, afirmó. “La integración en la UE requiere una elección geopolítica clara”.

La República Srpska, la región autónoma de mayoría serbia, sigue siendo el principal opositor al cambio de las condiciones de visa para los rusos. Dodik se opuso a las sanciones a Moscú y a la integración de Bosnia en la OTAN y la UE, y pidió en cambio vínculos más estrechos con Serbia y Rusia.

Los partidarios de Dodik sugieren que su postura es la razón por la que se ha enfrentado a un proceso en Bosnia. Un tribunal de Sarajevo lo condenó a principios de este año a prisión tras una disputa con el gobierno central de Bosnia. El tribunal también prohibió a Dodik participar en la política, y recientemente aceptó hacerse a un lado, con nuevas elecciones regionales programadas para noviembre.

A pesar de la dimisión de Dodik, Srdjan Mazalica, miembro del parlamento bosnio de la República Srpska, dijo a Izvestia que las autoridades de Banja Luka no permitirán que se elimine el régimen sin visa.