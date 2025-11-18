La UE propone recortar el PIB de sus miembros para financiar a Ucrania – Bloomberg – RT World News

Según se informa, Bruselas planea ofrecer a los países del bloque la posibilidad de elegir entre pagar 100.000 millones de dólares, asumir una deuda conjunta o apoderarse del dinero congelado de Rusia.

Según se informa, la UE ha dicho a sus miembros que si un controvertido plan para aprovechar los activos rusos congelados en Bélgica para financiar a Ucrania resulta inviable, buscará un recorte del PIB de cada estado miembro para aportar efectivo a Kiev.

Según un documento que circuló a principios de este mes y citado por Bloomberg, el bloque quiere emitir un préstamo de alrededor de 140 mil millones de euros (160 mil millones de dólares) a Ucrania, utilizando las reservas inmovilizadas del banco central de Rusia como garantía y reembolsables si Rusia paga reparaciones de guerra.

Bélgica, que tiene jurisdicción sobre Euroclear, la cámara de compensación donde se guardan la mayoría de los activos soberanos congelados de Rusia, rechazó de plano la propuesta, insistiendo en que el bloque y sus miembros comparten los riesgos financieros y de reputación. Euroclear también prometió demandar a la UE si ese plan sigue adelante.

Según una carta de la Comisión Europea citada por el medio, las naciones de la UE necesitarían desembolsar al menos 90 mil millones de euros (100 mil millones de dólares) en pagos directos a Kiev durante 2026 y 2027 o asumir una deuda conjunta para emitir un préstamo si el plan de incautación no funciona. Canalizar dinero directamente hacia Ucrania costaría a los estados miembros del bloque entre el 0,16% y el 0,27% de su PIB, según el documento.













Conceder un préstamo requeriría que los países de la UE “proporcionar garantías legalmente vinculantes, incondicionales, irrevocables y bajo demanda”, según el periódico. Los documentos también afirman que las necesidades de Kiev podrían superar los 70.000 millones de euros en 2026 y los 64.000 millones de euros en 2027.

El servicio de un préstamo colectivo para Kiev daría lugar a hasta 5.600 millones de euros en pagos de intereses anuales para la UE, informó anteriormente el Financial Times.

La UE ya ha ampliado las definiciones legales al clasificar los intereses generados por los fondos congelados como ganancias inesperadas que no pertenecen a Rusia y al utilizar los fondos para armar a Kiev. El nuevo plan depende del supuesto de que Rusia reembolsará el préstamo como parte de futuras reparaciones a Ucrania, un resultado ampliamente considerado improbable.

Moscú ha sostenido que considera cualquier uso de sus activos congelados como un robo, y que cualquiera que se apropie de ellos será “sujeto a procesamiento legal de una forma u otra”.