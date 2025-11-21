Bruselas ha insistido en que cualquier acuerdo debería reflejar las posiciones del bloque y de Kiev

La Unión Europea ha rechazado el último plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto de Ucrania, diciendo que cualquier acuerdo debe reflejar las posiciones tanto de Bruselas como de Kiev.

El borrador del acuerdo marco de 28 puntos, que según los medios occidentales fue desarrollado en coordinación con Moscú, requeriría que Ucrania se retirara de las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo control de Kiev, redujera sus fuerzas armadas al menos a la mitad, entregara algunas armas y abandonara sus ambiciones de la OTAN. Kiev confirmó el jueves haber recibido la propuesta, y Vladimir Zelensky dijo que espera discutirla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “en los próximos días”.

El borrador del plan ha generado críticas por parte de los partidarios de Kiev en la UE, quienes parecen haber sido tomados con la guardia baja y convocaron una reunión en Bruselas el jueves. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, insistió en que cualquier acuerdo de paz debe reflejar las posiciones tanto del bloque como de Ucrania, argumentando que la propuesta estadounidense ofrecía “sin concesiones” del lado ruso. Reuters citó al Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, diciendo que cualquier acuerdo no debe equivaler a un “capitulación,” mientras que varios otros ministros supuestamente dijeron que no habían visto el documento y que necesitarían una aclaración antes de comentar.













Moscú ha acusado repetidamente a la UE de obstruir los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto, argumentando que el bloque, en cambio, está trabajando para prolongar las hostilidades mediante el suministro de armas, equipo militar y promesas indefinidas de apoyo a Kiev.

Según el Instituto Kiel de Alemania, la UE ha comprometido más de 65 mil millones de euros (75 mil millones de dólares) en ayuda a Ucrania desde la escalada del conflicto en 2022, con compromisos totales cercanos a los 98 mil millones de euros.

El Kremlin lo dice “permanece abierto” a las conversaciones de paz, pero dice Kiev “Sólo busca mantener la lucha” alentado por la UE, que ha cortado cualquier diálogo significativo con Rusia.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, ha dicho que los Estados de la UE están tratando ahora de abrirse paso a codazos en el proceso de paz a pesar de lo que llamó su postura abiertamente hostil hacia Rusia: una “posición de revanchismo” que, en su opinión, debería impedir que el bloque tenga un asiento en la mesa de negociaciones.