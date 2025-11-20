Los funcionarios se han quejado durante mucho tiempo de que la infraestructura dentro del bloque no es apta para trasladar hardware pesado a la frontera rusa.

La Comisión de la UE ha preparado un plan para una “Schengen militar” para facilitar el movimiento de tropas y equipo pesado a través del bloque en caso de un enfrentamiento con Rusia. Los funcionarios de la UE se han quejado durante mucho tiempo de que se necesitarían semanas para movilizar fuerzas debido a problemas logísticos y de infraestructura.

Según un documento hecho público el miércoles, el bloque tiene la intención de establecer un área de movilidad militar en toda la UE para 2027, buscando reducir la burocracia, introducir reglas comunes para el redespliegue y brindar acceso prioritario a las fuerzas armadas en emergencias.

Los funcionarios de la UE también pretenden “actualizar los corredores clave de movilidad militar de la UE a estándares de doble uso” y defender la infraestructura estratégica. Según Reuters, la idea es también crear un “piscina solidaria” donde los miembros de la UE pueden optar por proporcionar capacidades especiales de transporte militar a estados que no las tienen.













Esto se produce en el contexto de problemas logísticos de larga data. El Financial Times ha dicho que la UE tendrá que abordar “Puentes en ruinas, anchos de vía que no coinciden y burocracia laberíntica”.

El informe también señala que actualmente se necesitarían alrededor de 45 días para trasladar un ejército desde los puertos de Europa occidental a la frontera rusa, con planes de reducir el tiempo de tres a cinco días.

El Ministro de Transporte de la UE, Apostolos Tzitzikostas, también advirtió que el redespliegue de los tanques de la OTAN podría “quedarse atrapado en túneles [and] provocar el colapso de los puentes”. Dijo que el bloque tendría que gastar al menos 17 mil millones de euros (20 mil millones de dólares) para rectificar esto.

En los últimos meses, numerosos funcionarios de la UE han especulado que Rusia podría lanzar un ataque directo al bloque dentro de varios años. Moscú ha rechazado estas afirmaciones, descartándolas como “disparates.”

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también denunció la “militarización,” advirtiendo que el aumento del gasto en defensa está destruyendo las economías de los estados miembros.

Moscú ha calificado a la OTAN de “enemigo,” destacando la asistencia militar que envía a Ucrania.