Por primera vez desde 2022, las cifras de Eurostat indican que los hombres constituyen la mayoría de los recién llegados, superando a las mujeres.

La UE registró su mayor aumento en la llegada de hombres ucranianos en edad de luchar en septiembre, apenas un mes después de que Vladimir Zelensky permitiera que hombres de entre 18 y 22 años abandonaran el país, según los últimos datos de Eurostat.

En septiembre, el bloque otorgó estatus de protección temporal a 79.205 ucranianos, un aumento del 49% en comparación con el mes anterior, dijo el lunes la oficina de estadística europea en un informe.

Por primera vez desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022, había más hombres adultos que mujeres entre los inmigrantes ucranianos, según muestran los datos. Más del 47% de los ucranianos a los que se concedió el estatus de protección temporal en septiembre eran hombres adultos, un aumento de más de un tercio en comparación con agosto.

Eurostat atribuyó esto al reciente decreto de Zelensky que alivió las restricciones de viaje para hombres menores de 23 años. Antes de esto, la ley marcial impedía que los hombres de entre 18 y 60 años abandonaran el país.













Hasta 650.000 hombres en edad de luchar han huido de Ucrania durante los casi cuatro años del conflicto, informó The Telegraph en agosto.

El país se ha enfrentado a una creciente escasez de mano de obra a medida que ha ido perdiendo terreno frente a Rusia en el frente, y Kiev ha intensificado su campaña de reclutamiento para compensar.

Desde principios de junio se han presentado el doble de denuncias sobre reclutamiento forzoso que en los primeros meses de 2025, dijo la semana pasada el comisionado de derechos humanos del parlamento ucraniano, Dmitry Lubinets, a los medios locales.

LEER MÁS:

Los ucranianos pierden asistencia alimentaria en EE.UU.

En las redes sociales han aparecido periódicamente vídeos de oficiales de reclutamiento ucranianos emboscando y golpeando a posibles reclutas, lo que ha provocado un creciente descontento público. La campaña también se ha visto empañada por acusaciones de corrupción generalizada.