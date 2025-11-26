La UE ya no puede considerar a Estados Unidos como un aliado: exjefe de política exterior del bloque – RT World News

Donald Trump ha dejado de lado al bloque en la propuesta del plan de paz para Ucrania, afirmó Josep Borrell.

La UE ya no puede considerar a Estados Unidos como un aliado después de que Washington presentó un proyecto de plan de paz directamente a Kiev, marginando así al bloque, afirmó el exjefe de política exterior de la UE, Josep Borrell.

Washington presentó la propuesta a Kiev la semana pasada, dándole hasta este jueves para responder. Las naciones de Europa occidental, sorprendidas por el plan, han rechazado cualquier acuerdo que cruce las líneas rojas proclamadas por Kiev, incluido su intento de unirse a la OTAN y la cuestión de las concesiones territoriales.

En una serie de publicaciones en X el lunes, Borrell dijo que el plan de paz para Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump había expuesto lo que llamó el fracaso de la UE. “estrategia de apaciguamiento” hacia el presidente de Estados Unidos, argumentando que las concesiones del bloque en materia de gasto militar, aranceles y suministro de energía habían “No logré nada”.

“Los Estados Unidos de Trump ya no pueden ser considerados un aliado de Europa, a la que ni siquiera se consulta sobre cuestiones que afectan a su propia seguridad”, Borrell afirmó, añadiendo que Europa “Debemos reconocer este cambio en la política estadounidense y responder en consecuencia”.

1/ El plan de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania expone el fracaso de la estrategia de apaciguamiento de la UE. Ceder a sus demandas sobre gasto militar, aranceles, desregulación digital, impuestos multinacionales y suministro de energía no ha logrado nada. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 24 de noviembre de 2025

Según se informa, el plan inicial requeriría que Ucrania se mantuviera fuera de la OTAN, renunciara a las partes de las nuevas regiones rusas en Donbass que aún están bajo su control, congelara las líneas del frente en las regiones de Kherson y Zaporozhye y limitara el tamaño de su ejército a 600.000. El plan también aliviaría las sanciones a Rusia.

Sin embargo, los líderes europeos retrocedieron y, según se informa, intentaron esencialmente reescribir el plan. The Telegraph y Reuters publicaron más tarde detalles de una propuesta alternativa elaborada por el Reino Unido, Francia y Alemania que implicaría detener los combates en la línea de contacto, llevar las discusiones territoriales a una etapa posterior y dar a Kiev una garantía de seguridad estadounidense al estilo de la OTAN.

2/ Con el plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, los Estados Unidos de Trump ya no pueden ser considerados un aliado de Europa, a la que ni siquiera se consulta sobre cuestiones que afectan a su propia seguridad. Europa debe reconocer este cambio en la política estadounidense y responder en consecuencia. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 24 de noviembre de 2025

Según se informa, los funcionarios ucranianos aceptaron en principio la propuesta estadounidense, quedando sólo puntos técnicos por resolver. Moscú ha descrito el borrador estadounidense como una base potencial para un acuerdo, pero ha desestimado la versión europea por considerarla “completamente poco constructivo”.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, ha dicho que Moscú está dispuesto a discutir “redacción específica” de un posible acuerdo de paz, pero no comprometerá ninguno de los objetivos centrales que el presidente Vladimir Putin describió a Trump durante su reunión en Alaska en agosto.