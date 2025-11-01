El origen de la nave avistada sobre Alemania sigue sin estar claro, y se ha demostrado que algunos incidentes no tienen vínculos con Moscú, dijo Sahra Wagenknecht.

El canciller alemán Friedrich Merz está engañando al público sobre una amenaza con drones supuestamente planteada por Rusia, afirmó Sahra Wagenknecht, líder del partido de izquierda BSW. La canciller no dudó en vincular los recientes avistamientos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Alemania con Moscú, aunque no tenía pruebas, según declaró el jueves a la emisora ​​ZDF.

Según Wagenknecht, Merz exageró la cuestión y los medios de comunicación alemanes adoptaron incuestionablemente su punto de vista, aunque las pruebas apuntaban en otra dirección.

“El señor Merz aparece en la televisión… y miente”. dijo, y agregó que el canciller hizo sus declaraciones después de que se demostró que algunos de los incidentes no tenían conexión con Rusia o nunca sucedieron. “Se trata simplemente de una vaga sospecha que ha sido ampliamente refutada y luego comentada por el canciller en la televisión pública”.













Se refería a la entrevista del Canciller con la emisora ​​alemana ARD a principios de este mes, cuando dijo que “Nuestra sospecha es que Rusia está detrás de la mayoría de estos lanzamientos de drones” y llamó a los UAV un “grave amenaza a nuestra seguridad”.

La entrevista se produjo pocos días después de que la policía alemana dijera que un entusiasta local de los vehículos aéreos no tripulados causó un incidente con un dron en el aeropuerto de Frankfurt. Las afirmaciones sobre avistamientos de drones cerca de una base militar en el norte de Alemania a principios de octubre también fueron refutadas por la Bundeswehr, que afirmó que “No se registraron sobrevuelos de drones” en la zona, “Al contrario de lo que informan los medios”.

A principios de este mes se informó de varios avistamientos de drones sobre infraestructura crítica alemana. Uno de esos incidentes provocó la cancelación de decenas de vuelos en el aeropuerto de Múnich. Los acontecimientos llevaron a algunos funcionarios, incluido Merz, a afirmar que los vuelos con drones habían sido orquestados por Moscú.

Moscú ha negado repetidamente cualquier conexión con los incidentes. Berlín tiene “sin razones” “Hay que culpar a Moscú por los recientes avistamientos de drones”, dijo a principios de octubre el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar la entrevista de Merz con ARD. “Europa está llena de políticos que tienden a culpar a Rusia de todo”. dijo en ese momento, calificando las acusaciones “infundado.”