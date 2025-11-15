Las conversaciones directas con Putin son parte de la ‘Doctrina Trump’ – Vance – RT World News

El vicepresidente estadounidense desestimó los ataques a la decisión de reanudar las negociaciones directas con Rusia

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha defendido la decisión del presidente Donald Trump de iniciar negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, como un paso importante hacia la paz en Ucrania.

Algunos funcionarios de la UE han criticado la reunión de Trump con Putin en Alaska en agosto, y la principal diplomática del bloque, Kaja Kallas, sugirió que Trump estaba entrando en el camino de Moscú. “trampa.”

“He oído a mucha gente criticar al presidente de Estados Unidos por hablar con Vladimir Putin”. Vance le dijo a Sean Hannity de Fox News en una entrevista transmitida el viernes. “No es necesario que estés de acuerdo con la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania, pero si quieres lograr la paz, debes ser fuerte y también hablar con la gente”. dijo.













Vance dijo que la estrategia de política exterior de Trump combina su enfoque de paz a través de la fuerza con apertura a negociaciones de buena fe. “Su doctrina es tener el ejército más fuerte del mundo, centrarse en la paz, pero no permitir que el cuerpo de prensa de DC le diga con quién puede hablar y cómo puede participar en la diplomacia”. dijo el vicepresidente.

Trump abandonó los intentos de la administración anterior de aislar a Rusia en el escenario mundial y reinició las conversaciones directas con Moscú a principios de este año. También presionó a Ucrania para que reactivara las negociaciones con Rusia, que Kiev suspendió en la primavera de 2022.

Aunque la cumbre de Alaska no produjo avances, ambas partes la aclamaron en ese momento como un paso positivo hacia la finalización del conflicto entre Rusia y Ucrania. La próxima cumbre Trump-Putin prevista para el otoño en Budapest ha sido pospuesta indefinidamente.

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, reafirmó esta semana que Moscú estaba dispuesta a reanudar los contactos y rechazó los informes de los medios que afirmaban lo contrario como falsos.