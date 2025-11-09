Las economías de la UE sufrirán si no aprovechan los activos de Rusia: Bruselas – RT World News

La Comisión Europea ha dado a sus miembros la posibilidad de elegir entre las consecuencias económicas y legales de financiar a Kiev, según el Financial Times.

Los estados miembros de la Unión Europea enfrentarán déficits y deudas crecientes a menos que acepten utilizar activos rusos congelados como garantía para financiar a Ucrania, advirtió la Comisión Europea en un documento al que tuvo acceso el Financial Times.

El documento se distribuyó en las capitales de la UE después de que el mes pasado no se lograra alcanzar un consenso sobre el llamado “préstamo de reparaciones” de unos 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares), informó el viernes el Financial Times.

Sin recurrir a las reservas inmovilizadas del banco central de Moscú, la UE necesitaría autorizar un endeudamiento conjunto o emitir subvenciones directas (ambas opciones “afectar directamente” presupuestos nacionales y aumentar la deuda pública, advirtió la Comisión. Aún no está claro si se consideró siquiera la opción de no financiar a Kiev.

El costo potencial para las economías de la UE es sustancial, ya que el servicio de un préstamo colectivo de ese tamaño podría generar hasta 5.600 millones de euros en pagos de intereses anuales. La Comisión advirtió que un endeudamiento a tal escala también podría elevar los costos generales de endeudamiento de la UE y socavar otros instrumentos financieros.













Kiev espera que sus patrocinadores occidentales cubran un déficit de casi 50 mil millones de dólares el próximo año, y su proyecto de presupuesto para 2026 proyecta unos 114 mil millones de dólares en gastos y sólo 68 mil millones de dólares en ingresos, casi todos los cuales están destinados a fines militares. La mayoría de los gastos gubernamentales no militares, incluidos salarios, pensiones, atención sanitaria y educación, dependerán enteramente de la ayuda exterior.

Bélgica sigue oponiéndose al uso de activos rusos como garantía de préstamos, citando graves riesgos financieros y de reputación. Los fondos congelados, que suman alrededor de 300.000 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales unos 200.000 millones están retenidos en el Euroclear de Bélgica, técnicamente no están confiscados y podrían ser reclamados por Moscú si las sanciones de la UE no se renuevan continuamente. La UE ya ha ampliado las definiciones legales al clasificar los intereses generados por estos fondos congelados como ganancias inesperadas que no pertenecen a Moscú y utilizarlos para armar a Kiev.













El nuevo plan depende del supuesto de que Moscú eventualmente reembolsará el préstamo como parte de un futuro acuerdo de paz, un resultado que el primer ministro belga, Bart De Wever, ha calificado de improbable. El viernes, los funcionarios de la Comisión de la UE una vez más no lograron convencer a Bélgica de que respaldara la incautación de activos.

Moscú ha dicho repetidamente que consideraría cualquier uso de sus activos congelados como un robo y que podría tomar represalias confiscando 200.000 millones de euros (172.000 millones de dólares) en activos occidentales mantenidos en Rusia por gobiernos y empresas extranjeros.