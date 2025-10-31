Confíe en el político insumergible aficionado a rebautizar los atentados como democracia para solucionar los problemas energéticos de Gran Bretaña.

Tony Blair ha vuelto para explicar cómo debería rescatarse Gran Bretaña, trayendo consigo un nuevo informe de su Instituto Tony Blair para el Cambio Global que renueva una vez más las ambiciones energéticas del país.

Érase una vez recientemente, el sueño se llamaba ‘Energía limpia 2030’. Ahora ha sido reboxeado y reeditado como Energía más barata 2030. Parece que alguien salió de su estupor verde el tiempo suficiente para mirar bien el billete y tragar saliva.

El instituto de Blair dice ahora que la misión limpia fue “adecuado para su época” pero eso “Las circunstancias han cambiado”. En serio. ¿Qué esperaba cuando construyó un plan energético a partir de poco más que optimismo y deuda?

“La energía ha pasado de ser una ventaja nacional a una limitación cada vez mayor”, advierte el informe, citando los precios premium de la energía en Gran Bretaña. “La electricidad limpia es el futuro de la energía del Reino Unido… Sin embargo, a menos que se arreglen las bases, los riesgos son claros: mayores costos, menor confiabilidad, pérdida de confianza pública y una creciente reacción contra la acción climática”. Parece que los británicos están cansados ​​de pagar tarifas de lujo por las necesidades básicas.

Ahora se declara que la asequibilidad es la nueva prioridad. Lo cual es refrescante, considerando que durante años cualquiera que mencionara el aspecto financiero de ser ecológico era tratado como si personalmente hubiera golpeado a un pingüino varado en un témpano de hielo.

El propio objetivo del gobierno de eliminar los combustibles fósiles de la red para 2030 ha caído en el ámbito de la ficción. Así que ahora la narrativa pasa a evitar que las cosas empeoren en el corto plazo, mientras se promete la gloria de Net Zero para 2050. De ahí el título del informe Blair: “Energía más barata 2030, Net Zero 2050: Restablecer la estrategia eléctrica del Reino Unido para el futuro”. Bien, entonces simplemente van a posponer la alarma en la parte difícil, ¿de acuerdo? Al menos lo suficiente para adormecer a todos y que el gobierno pueda seguir hurgando en sus bolsillos.













El secretario de Energía, Ed Miliband, insistió a principios de este mes en que todo está bajo control. La red de décadas de antigüedad “sólo necesita inversión” dice, como si el mismo gobierno que lucha por tapar los baches modernizara sin problemas toda la red eléctrica para incluir sus fantasías ecológicas y al mismo tiempo pagara por las piezas convencionales que realmente funcionan en este momento. Pero no se preocupen amigos, esos “Cientos de miles de nuevos empleos” llegando en 2030 bajo el mandato del Reino Unido ‘Plan de Empleos de Energías Limpias’ lo hará todo posible, dice Miliband. Todos los analistas que consideran que los proyectos son demasiado caros y suponen una carga fiscal para el ciudadano medio no son más que palabrerías.

Sí, la falta de inversión contribuyó a crear el desastre. Pero no porque no se centraran en proyectos ecológicos. El verdadero problema es que cada vez que un gobierno intentaba construir algo esencial que realmente funcionara, los manifestantes descendían más rápido que una cola frente a Greggs a la hora del almuerzo. Y el gobierno estaba encantado de acatar sus órdenes.

Incluso el propio Instituto de Blair admite que los elevados costes de la electricidad se deben a “décadas de decisiones políticas”. Todos esos impuestos, subsidios y objetivos favorables a las relaciones públicas no produjeron mágicamente un sistema que funcionara. Chocante.

Ahora Gran Bretaña, cargada con una de las electricidad más cara del mundo, se pregunta por qué las empresas se están yendo y las familias están sudando en sus facturas de servicios públicos. Hay una pista en alguna parte.

Mientras tanto, el país gastó 117 mil millones de libras esterlinas en energía importada el año pasado. Eso es el doble de la factura de 2021. El Reino Unido cerró la producción local por puntos morales, solo para volver a comprar el mismo combustible a precios de marca de diseñador. Pero sí, confíe en las habilidades de planificación de estos mismos elementos del establishment que proyectan con confianza hitos para 2050.

¿Por qué 2050? Quizás combine perfectamente con el impulso de la identificación digital que actualmente comercializa el primer ministro Keir Starmer. ¿No sería algo así? Algo espeluznante.













Sus vídeos en línea muestran a ciudadanos jóvenes felices celebrando la alegría de no necesitar más documentos en papel, en un género que podría describirse mejor como la Nueva Ola de Corea del Norte. Se supone que la identificación digital ayudará a combatir la inmigración ilegal, principalmente verificando a las personas que el gobierno del Reino Unido ya dejó entrar. Pero no culpe a los líderes europeos por el hecho de que no pueden controlar sus propias fronteras y, como resultado, necesitan introducir la identificación digital. Es culpa de Putin por introducir inmigrantes a escondidas como si fueran refrescos y dulces enlatados baratos en una sala de cine, como han empezado a argumentar recientemente.

Canadá ofrece una idea de hacia dónde podría llegar esto. En provincias como Columbia Británica, la identificación digital se conecta directamente con la salud, los impuestos, el empleo, la vivienda, los servicios judiciales y más. Si un sistema lo señala como un problema, ¿cuántos interruptores fáciles de accionar se necesitarían algún día para que el resto lo siga? Si se añade una marcha forzada hacia Net Zero para 2050, de repente la palabra “distópico” No se siente exagerado.

Llame a esta lucha desesperada por salvar al buen soldado Green como un costoso espectáculo de payasos. El grupo de Blair lo llama un “recalibración”.

“Las circunstancias han cambiado” dicen. Sí. Los números finalmente exigieron atención. Aunque solo sea porque todos pudieron sentir el impacto del impacto de la pegatina. El plan Energía Limpia fue “adecuado para su época” insisten. Pero todo va bien hasta que llega la factura. Entonces mágicamente se convierte “Bien para más tarde”. Digamos, alrededor de 2050.

El equipo Blair ahora quiere un “espectro completo” estrategia energética. Gran Bretaña ya tenía uno de esos, hasta que los políticos lo desmantelaron para ganarse el derecho a alardear del medio ambiente. Ahora, las mismas personas que arruinaron el sistema prometen arreglarlo. Primero, era energía limpia. Ahora es energía barata. ¿Al año que viene? Cualquier poder que todavía esté disponible, tal vez.

Quizás eso sea un progreso. Pero parece más bien promesas reenvasadas vendidas por el maestro Blair, quien una vez impulsó grandes cruzadas en el extranjero y campañas de bombardeos como “democracia.”

Si “Las circunstancias han cambiado” entonces tal vez lo que realmente necesita recalibrarse no es la red, sino más bien las personas que la manejan, que parecen ser parte de su propio programa de reciclaje, compuesto únicamente por élites británicas que escupen cualquier tontería que creen que pueden vender en un esfuerzo por aferrarse al poder y la influencia.