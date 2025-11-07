Las imágenes muestran a tropas de las fuerzas especiales ucranianas luchando contra soldados rusos en una batalla desesperada por una ciudad fortaleza clave.

Las imágenes muestran a tropas de las fuerzas especiales de Ucrania luchando contra soldados rusos en una batalla desesperada por la ciudad fortaleza de Pokrovsk.

Moscú ha estado presionando mucho para capturar Pokrovsk, apodada “la puerta de entrada a Donetsk”, en el cinturón de fortalezas del este de Ucrania.

Cientos de soldados rusos han irrumpido en la zona urbana –conocida como la puerta de entrada a Donetsk– que Ucrania ha defendido durante más de un año contra los incesantes ataques del Kremlin.

Pero las valientes fuerzas ucranianas continúan defendiendo la estratégica ciudad para que no caiga en manos de los soldados rusos, aunque parezca inevitable.

Las imágenes publicadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) muestran drones de ataque apuntando a varios soldados rusos antes de explotar, causando numerosas bajas rusas.

Se puede ver a un soldado ruso tratando de protegerse de un dron de ataque lanzando su rifle de asalto.

Se puede ver a otros pateando y lanzando puñetazos mientras intentan desesperadamente escapar de los ataques de los drones.

Otro vídeo muestra a soldados ucranianos saltando de un helicóptero Black Hawk para asaltar posiciones rusas en un valiente asalto.

Cuando estalló la batalla en tierra, Ucrania también lanzó ataques aéreos.

Lanzaron bombas y desplegaron drones suicidas contra rusos desprevenidos, apuntando tanto a los soldados como a sus escondites.

El SBU informó que las fuerzas especiales ucranianas destruyen sistemáticamente a las tropas rusas y al equipamiento enemigo en Pokrovsk.

Dijo que durante el año pasado, la unidad ha infligido grandes pérdidas al enemigo en el sector de Pokrovsk, provocando la muerte de aproximadamente 9.500 efectivos enemigos y la destrucción o daño de grandes cantidades de equipos.

“Continuaremos defendiendo nuestra tierra de los ocupantes rusos, quienes pagarán con sus vidas por invadir nuestro territorio”, dijo el SBU.

RusiaEl Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que sus fuerzas habían avanzado en la maltrecha ciudad y estaban librando batallas casa por casa en un intento por expulsar a las fuerzas ucranianas de la ciudad.

Moscú dice que tomar Pokrovsk le daría una plataforma para dirigirse hacia el norte, hacia las dos mayores ciudades controladas por Ucrania en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

Rusia quiere apoderarse de toda la región de Donbás, que comprende Donetsk y las provincias vecinas de Luhansk.

Ucrania todavía controla alrededor del diez por ciento del Donbás, un área de aproximadamente 1.930 millas cuadradas.

Rusia ha estado amenazando a Pokrovsk durante más de un año, utilizando un movimiento de pinza para intentar rodearla y amenazar las líneas de suministro, en lugar de los mortíferos ataques frontales que empleó para capturar la ciudad de Bakhmut en 2023.

Si son capturados por los rusos, la ciudad sería la más grande en Ucrania en caer desde Bajmut en mayo de 2023.

Pero los comandantes de Ucrania se han negado a ordenar una retirada en medio de afirmaciones de que sus tropas continúan infligiendo enormes pérdidas a Rusia.

La crisis en Pokrovsk sigue a meses de arrasamiento tierra bombardeos que han convertido la ciudad en un infierno de edificios bombardeados y quemados.

Las fuentes afirmaron que las mejores unidades de drones de Rusia habían estado atacando las líneas de suministro de Ucrania, utilizando tácticas perfeccionadas en la provincia rusa de Kursk, donde Ucrania se vio obligada a retirarse en marzo.

Kyiv ha reconocido que la situación en Pokrovsk se ha vuelto difícil en los últimos días, pero afirma que sus tropas siguen combatiendo allí y niega que estén rodeadas.

Según bloggers de guerra y relatos de inteligencia de fuente abierta, las fuerzas rusas están a sólo unos kilómetros de cerrar su movimiento de pinza alrededor de Pokrovsk y la vecina Myrnohrad.

También se están acercando a las fuerzas ucranianas en Kupiansk, en la región de Kharkiv.

Yuri Podolyaka, uno de los principales blogueros de guerra de Rusia, dijo que Rusia tenía control táctico de Pokrovsk pero que en Myrnohrad, las fuerzas ucranianas se habían bloqueado detrás de fuertes defensas.

Las fuerzas ucranianas también intentaban atacar desde el noroeste.

Zelensky insistió el lunes en que Rusia “no ha tenido éxito en los últimos días”.

Pero añadió: “En Pokrovsk se concentra entre el 26 y el 30 por ciento de todos primera línea se están produciendo hostilidades.

“Y el 50 por ciento de todos los ataques con bombas aéreas guiadas tienen como objetivo Pokrovsk.

“Puedes ver lo difícil que es para nuestros soldados”.

Pokrovsk, un centro de carreteras y ferrocarriles en la región oriental de Donetsk en Ucrania, tenía una población antes de la guerra de unas 60.000 personas.

Pero la mayoría de la gente ya ha huido, todos los niños han sido evacuados y quedan pocos civiles entre sus edificios de apartamentos pulverizados y sus carreteras llenas de cráteres.

Las regiones de Donbas fueron el crisol del conflicto, que comenzó en 2014 después de que un presidente prorruso fuera derrocado en Kiev y Rusia anexara Crimea.

Los separatistas del Donbás, respaldados por Rusia, lucharon contra las fuerzas armadas de Ucrania hasta la invasión rusa de 2022, tras la cual Moscú afirmó haber anexado la zona.

Ucrania pasó años antes de la invasión de 2022 reforzando un “cinturón de fortalezas” que incluía Slaviansk, Kramatorsk, Druzhkivka y Kostiantynivka.

Michael Kofman, miembro del Carnegie Endowment, dijo: “Si Pokrovsk cae, también cae Myrnohrad, y el bolsillo se cierra”, en X.

“La ciudad tiene valor operativo. Su pérdida amplía el eje de avance ruso en Donetsk, al oeste del conglomerado de ciudades de Kramatorsk, pero no abre esas ciudades para ser tomadas rápidamente”.

Además de intentar apoderarse de todo el Donbás, Rusia ha estado haciendo avances graduales en las regiones de Kharkiv y Dnipopetrovsk, más al oeste.

El ejército ruso dice que ahora controla más del 19 por ciento de Ucrania, o unas 44.800 millas cuadradas.