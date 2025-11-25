Las inundaciones matan al menos a 13 personas y desplazan a millones en el sur de Tailandia (VIDEOS) – RT World News

Las lluvias torrenciales monzónicas han inundado diez provincias, atrapando a los residentes y provocando evacuaciones masivas.

Los días de fuertes lluvias monzónicas en el sur de Tailandia han matado al menos a 13 personas y desplazado a casi 2 millones, informaron el martes los medios locales, citando estimaciones oficiales.

Según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres, hasta el lunes las inundaciones habían afectado a diez provincias del sur, y en algunas zonas los niveles de agua habían aumentado hasta dos metros.

Los funcionarios locales dijeron que la ciudad sureña de Hat Yai en la provincia de Songkhla, un importante centro de comercio de caucho, ha sido la más afectada, registrando precipitaciones de 335 mm en un solo día el viernes, las más altas en 300 años de observaciones sistemáticas. Se informó que alrededor de 7.000 turistas extranjeros, en su mayoría de Malasia y Singapur, quedaron atrapados en Hat Yai.

Las inundaciones han interrumpido las redes móviles y la electricidad en varias zonas. La central eléctrica de Chana en Songkhla detuvo temporalmente sus operaciones debido al aumento del agua, aunque otras centrales eléctricas siguen funcionando.

Las imágenes publicadas en línea mostraban carreteras enteras bajo el agua y torrentes marrones corriendo por las calles del distrito comercial de Hat Yai. Se vio a los residentes vadeando aguas profundas mientras los equipos de emergencia utilizaban botes para rescatar a las personas y entregar suministros.

🇹🇭 EL SUR DE TAILANDIA SE ENCUENTRA BAJO EL AGUA: LAS PEORES INUNDACIONES EN 25 AÑOS, LLUVIAS NO VISTAS EN 300 AÑOS 10 provincias del sur se están ahogando y Hat Yai está recibiendo la paliza de su vida. Más de 2 millones de personas se ven afectadas: distritos enteros absorbidos, carreteras borradas, casas destruidas… https://t.co/bXF1F7gS2Rpic.twitter.com/UgpqZxW0ZJ – Mario Nawfal (@MarioNawfal) 25 de noviembre de 2025

Otros vídeos mostraban a helicópteros arrojando ayuda a los pisos superiores de los edificios y a lugareños intentando evacuar utilizando líneas eléctricas.

El gobierno ha declarado varias provincias zonas de desastre y movilizó a la marina y otras fuerzas para operaciones de socorro a gran escala con múltiples ministerios coordinando la ayuda.

El departamento de irrigación dijo que está trabajando con otras agencias y funcionarios locales para drenar el agua de las inundaciones, desplegando camiones, bombas de agua y hélices para desviar las aguas crecientes y evacuar comunidades de alto riesgo.

Las inundaciones también han persistido en partes de las regiones septentrional y central de Tailandia, donde los desbordamientos de los ríos han afectado a 11 provincias. Las autoridades dijeron que los niveles de agua en general están bajando, pero más de 480.000 personas se han visto afectadas.

Al otro lado de la frontera, las autoridades malasias dijeron que más de 12.000 personas habían sido afectadas por las inundaciones en varios estados del norte. El rey sultán Ibrahim de Malasia ordenó a los funcionarios que proporcionaran asistencia de emergencia total, según la agencia estatal de noticias Bernama, ordenando a las agencias federales y estatales que aceleraran las evacuaciones.