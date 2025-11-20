Las postales en topless y los abridores de botellas Willy podrían PROHIBIRSE en la represión de los ‘recuerdos sexuales’ en la principal isla turística

Los souvenirs SEXUALES están en la mira en Mallorca tras ser tildados de “sexistas”.

El partido de izquierda del popular destino vacacional está presionando para que se prohíba la entrada en toda la isla, siguiendo el ejemplo del popular centro turístico español de Benidorm.

Unides Podem calificó los recuerdos con forma de pene, senos y otras regiones erógenas de “sexistas y vulgares”.

Los activistas plantearon la cuestión en el Ayuntamiento de Alcudia y criticaron su “inconsistencia” con los actos previstos para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre.

Dicen que se dedica mucho tiempo y dinero a estos eventos en un contexto de innumerables tiendas de souvenirs en Mallorca que venden artículos sexistas.

La portavoz de la UP, María Ramos, afirmó: “Esto proyecta una imagen inapropiada de Alcudia al mundo exterior y al mismo tiempo contribuye a perpetuar el sexismo y, por tanto, la violencia de género”.

La moción del partido para prohibir la venta de los llamados artículos “vulgares” fue derrotada con votos en contra de la coalición de gobierno PP-Vox-UxA.

UP respondió posteriormente: “Su opinión es que los souvenirs sexistas y vulgares de Mallorca están bien (se venden bien)”.

Benidorm ya ha prohibido la venta de “artículos sexuales” en sus famosas tiendas de souvenirs.

Los favoritos de los turistas, como las populares camisetas con lemas como “Creo que eres lesbiana”, están siendo catalogados como ofensivos e inaceptables a pesar de que desaparecen de los estantes para los británicos.

Los comercios que se nieguen a retirar los productos “discriminatorios” recibirán una enorme multa de entre 1.000 y 3.000 euros por parte del Ayuntamiento de Benidorm.

Las jarras de agua con testículos cerca del pico también están prohibidas.

La policía local ha estado liderando la represión con redadas en tiendas destinadas a vender estos productos a los turistas.

El secretario del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos Locales, Francisco González, dijo: “Es en la calle donde los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a no ser víctimas de exposiciones obscenas y representaciones sexuales explícitas”.

Según los informes, la exposición de estos artículos en numerosas tiendas a la vista de menores ha sido objeto de múltiples llamadas a la policía.

El sindicato SPPLB añadió: “La exposición de testículos, vaginas o glándulas en plena calle puede considerarse una ofensa al pudor o al decoro”.

Esta represión contra los souvenirs divertidos se produce en medio de una intensa discusión sobre el turismo en las Islas Baleares y en España en general.

Mallorca ha estado abandonando el alguna vez inofensivo hábito vacacional de dividir la cuenta, culpando a los turistas por la escasez de camareros en toda la isla.

Los restaurantes y bares han sido devastados por las protestas contra el turismo, lo que ha provocado que los británicos eviten la isla.

Las islas Baleares de España vivieron otro verano de protestas hostiles que originalmente cobraron impulso en 2023 cuando un grupo colocó señales de peligro falsas en las playas.

Mallorca estaba pidiendo a gritos que los turistas regresaran en septiembre en medio de afirmaciones de que la economía está en una peligrosa caída.

El alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez Llabrés, anunció más tarde que las fiestas en barco quedarán completamente prohibidas a partir de la próxima temporada para evitar que los turistas se porten mal en la ciudad.

Se informó que los barcos de fiesta habían generado importantes quejas de los lugareños y Martínez dijo que las medidas eran parte del compromiso del ayuntamiento con la calidad del destino.

En el último revés sufrido por las islas, los sindicatos militantes exigen un impuesto de 15 euros al día para los turistas británicos.

Líderes sindicales furiosos dicen que el gobierno balear está dando largas y no haciendo nada respecto del exceso de turismo a pesar de las repetidas promesas de abordar el problema.