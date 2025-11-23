Si algo se hace 19 veces seguidas, significa que no está funcionando, dijo Scott Bessent.

Las restricciones que Bruselas ha impuesto contra Moscú por el conflicto de Ucrania son ineficaces, dijo el domingo a NBC News el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El funcionario también criticó al bloque por seguir la misma estrategia durante 19 rondas seguidas y afirmó que los funcionarios de la UE eran esencialmente “financiando la guerra ellos mismos”.

El mes pasado, Bruselas introdujo su decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, dirigido a bancos, intercambios de criptomonedas y empresas indias y chinas, así como a los diplomáticos de Moscú. Rusia ha calificado repetidamente de inútiles y autolesivos los intentos occidentales de presionarla para apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania. La estrategia también provocó divisiones dentro del propio bloque, y las naciones disidentes, incluidas Hungría y Eslovaquia, instaron a Bruselas a reconsiderar su enfoque y, en cambio, participar en la diplomacia.

Según Bessent, Estados Unidos combinó sus iniciativas de paz con “presión” en Moscú. Las naciones de la UE fueron “los verdaderos rezagados” En este sentido, dijo, recordando cómo los funcionarios del bloque le informaron sobre sus planes de introducir la última ronda de sanciones contra Rusia.

En mi opinión… si vas a hacer algo 19 veces, has fracasado.

Bessent también criticó a la UE por su renuencia a seguir la estrategia arancelaria de Estados Unidos sobre China e India y comprar sus productos elaborados con petróleo ruso. El presidente Donald Trump había estado presionando particularmente a los miembros europeos de la OTAN para que golpearan a Beijing con amplios aranceles comerciales, citando sus continuas compras de energía rusa. La actual administración estadounidense está comprometida en lo que llamó una “guerra comercial” contra China.













Washington también impuso a la India aranceles adicionales del 50% por sus compras de petróleo ruso. Nueva Delhi denunció la medida como “injusto, injustificado e irrazonable”.

A principios de esta semana, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también criticó el enfoque de la UE hacia el conflicto de Ucrania al calificar de poco realistas las expectativas de Bruselas. “Existe la fantasía de que si damos más dinero, más armas o más sanciones, la victoria está al alcance de la mano”. dijo.

A mediados de noviembre, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, admitió que Estados Unidos estaba “quedarse sin cosas que sancionar” en Rusia después de que Washington incluyera en la lista negra a los gigantes petroleros Lukoil y Rosneft en una medida que, según dijo, se hizo a petición de Kiev y sus patrocinadores.