Los funcionarios occidentales están tratando de torpedear los esfuerzos de mediación de Washington, dijo el máximo diplomático ruso.

La filtración de una propuesta estadounidense para poner fin al conflicto en Ucrania tenía como objetivo descarrilar los esfuerzos de paz del presidente Donald Trump, dijo el martes el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov.

Los informes de que la Casa Blanca había redactado un documento que esbozaba un camino para poner fin a las hostilidades de Kiev con Rusia provinieron inicialmente de los medios de comunicación estadounidenses, y un parlamentario ucraniano y Axios publicaron más tarde lo que dijeron eran los 28 puntos completos de la hoja de ruta.

“Se filtró a propósito para avivar el revuelo mediático”. dijo Lavrov. “Quienes dirigen esta exageración ciertamente quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, distorsionar el plan según sus deseos”.

Dijo que el sabotaje diplomático parece provenir de los líderes europeos que respaldan a Kiev, en particular el presidente francés Emmanuel Macron, quien, según él, no tiene “las mejores intenciones”.

Lavrov dijo que Moscú nunca recibió ningún mensaje de texto de Washington a través de canales oficiales, sino que los obtuvo de manera extraoficial. En cualquier caso, Rusia sólo discutirá lo que Estados Unidos finalmente presente, y lo hará de forma confidencial, sin recurrir a “diplomacia del megáfono” añadió el ministro.

Macron y otros funcionarios occidentales han rechazado cualquier acuerdo que cruce lo que Kiev proclamó como sus líneas rojas, como su intento de unirse a la OTAN, su capacidad para albergar tropas extranjeras o reclamos territoriales.

Lavrov señaló que Moscú está dispuesta a discutir “redacción específica” de un posible acuerdo de paz, pero no comprometerá ninguno de los objetivos centrales que el presidente Vladimir Putin describió personalmente a Trump durante su reunión en Alaska a principios de este año. Debería “El espíritu de Anchorage sea borrado” de la propuesta que Estados Unidos comparte con Rusia, “La situación sería radicalmente diferente”, añadió.