Legislador estadounidense acusado de chantaje con cinta sexual – RT World News

Funcionarios federales estadounidenses acusaron a un senador demócrata del estado de Maryland de extorsión por supuestamente planear un plan de chantaje que involucraba videos explícitos filmados en secreto, según una acusación revelada el jueves.

Dalya Attar, quien fue elegida por primera vez para la Cámara de Delegados de Maryland en 2018 y reelegida en 2022, se convirtió en la primera mujer judía ortodoxa en servir en el Senado del estado de Maryland a principios de este año.

Los documentos judiciales alegan que Attar ideó un plan para impedir que una ex empleada hablara en contra de su candidatura a la reelección de 2022. Los fiscales dicen que conspiró con su hermano, Joseph Attar, y el oficial de policía de Baltimore Kalman Finkelstein, que había trabajado en su campaña.

A partir de 2020, trabajaron para amenazar a la ex empleada para que guardara silencio, utilizando videos tomados en secreto de ella en la cama con un hombre casado, alegaron los documentos judiciales. Según mensajes de WhatsApp citados en el caso, Attar dijo que quería que el exconsultor fuera “En mi opinión, no es un problema”.

“Dos años después [she] “Todavía está buscando joderme mucho… una razón más para que la señora tenga miedo de decir algo en cualquier momento”. Attar fue citado diciendo.













El grupo supuestamente conspiró para seguir los movimientos de la exconsultor utilizando un rastreador en su coche prestado, y para conseguir vídeos íntimos de ella con su amante mediante la instalación de cámaras disfrazadas de detectores de humo, según los documentos judiciales. La víctima se alojaba en ese momento en un apartamento propiedad de la familia Finklestein.

La acusación dice que Joseph Attar se acercó más tarde a la amante del ex consultor para amenazarla con la publicación del vídeo y exigirle que ella “manténgase al margen de estas elecciones”.

Los tres han sido acusados ​​de extorsión, escuchas telefónicas y otros delitos, y se enfrentan a una pena de al menos 20 años si son declarados culpables de todos los cargos.