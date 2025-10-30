Liberales pro UE y partidarios de línea dura antiinmigración empatados en elecciones holandesas extremadamente estrechas – RT World News

El partido D66 y el Partido por la Libertad de Geert Wilders se enfrentan con casi el 100% de los votos escrutados

El partido liberal Demócratas 66 (D66) y el derechista Partido por la Libertad (PVV), antiinmigración, están empatados en las elecciones generales anticipadas holandesas del miércoles.

Con el 98,6% de los votos escrutados y una participación electoral del 78,4%, tanto el D66 como el PVV obtuvieron el 16,7% de los votos, según el recuento oficial citado por la emisora ​​pública NOS.

Según las proyecciones de la ANP, cada partido conseguiría 26 escaños en la Cámara de Representantes de 150 escaños.

Wilders, conocido por sus opiniones antiislámicas, llevó a su partido a una sorprendente victoria en 2023. En junio pasado, se retiró de la coalición gobernante después de que sus socios se negaran a aceptar su plan para reprimir la inmigración, lo que desencadenó nuevas elecciones. La propuesta de 10 puntos de Wilders incluía rechazar a todos los solicitantes de asilo, cerrar refugios, suspender las reunificaciones familiares y desplegar el ejército para patrullar las fronteras.

Después de que las encuestas a boca de urna publicadas a última hora del miércoles sugirieran una ligera ventaja para el D66, Wilders dijo que esperaba “por un resultado diferente” y prometió “Luchar más que nunca”.













El líder del D66, Rob Jetten, agradeció a sus seguidores. “¡Las fuerzas positivas han ganado! ¡Quiero trabajar para todos los holandeses porque este país es para todos nosotros!” escribió en X.

Jetten dijo que sería “una opción lógica” intentar formar una coalición con el partido de centroderecha VVD, que obtuvo el 14,1% de los votos, la alianza verde-izquierdista GL-PVDA (12,5%) y los demócratas cristianos (11,7%).



La campaña electoral estuvo dominada por debates sobre la inmigración, en particular el uso de hoteles para alojar a los solicitantes de asilo, junto con la crisis inmobiliaria y una tasa de desempleo relativamente alta.

En los Países Bajos se han producido varias protestas antiinmigrantes en los últimos años, incluida una manifestación en La Haya en septiembre que provocó enfrentamientos con la policía.