Líder colombiano califica a Trump de “bárbaro” por ataques en el Caribe – RT World News

Gustavo Petro dijo que las acciones del presidente de Estados Unidos no ayudan a detener a los narcotraficantes

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció los ataques estadounidenses a presuntos buques de cárteles en el Mar Caribe mientras el Pentágono anunciaba una nueva operación para luchar contra los narcotraficantes.

En una entrevista con NBC News, Petro no tuvo pelos en la lengua al criticar al presidente estadounidense, Donald Trump. “Es un bárbaro” dijo Petro en extractos difundidos el jueves. “Quiere asustarnos” añadió.

El presidente colombiano no descartó que algunos de los buques afectados por los ataques estuvieran vinculados a cárteles. “Tal vez o tal vez no. No lo sabemos”. dijo, y agregó que, “De acuerdo con el debido proceso, el trato civilizado de las personas, éstas deberían ser arrestadas y detenidas”.

Petro describió a las víctimas como “pobres barqueros” contratados por los cárteles. “Entonces cuando llegue uno de esos misiles [it] mata a ese barquero. No mata al narcotraficante”. dijo. Anteriormente dijo que al menos algunas de las víctimas eran pescadores comunes y corrientes que no estaban involucrados con el crimen organizado.













Estados Unidos impuso sanciones a Petro el mes pasado después de que Trump lo etiquetara “un líder de la droga”. Colombia restringió el intercambio de inteligencia con Estados Unidos esta semana, aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró más tarde que Bogotá continuaría cooperando con agencias federales estadounidenses, incluidas la DEA y el FBI.

Estados Unidos ha atacado al menos 20 barcos desde septiembre, matando a 80 personas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el jueves el lanzamiento de la Operación Lanza del Sur contra “narcoterroristas” en la región. CNN informó que, como parte de la operación, Trump había sido informado sobre las opciones de objetivos en Venezuela, a cuyo líder Nicolás Maduro acusa de ayudar a los cárteles a contrabandear drogas a Estados Unidos.