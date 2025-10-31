Líderes de Black Lives Matter investigados por fraude – AP — RT World News

Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha emitido citaciones y órdenes de arresto como parte de una investigación sobre una organización benéfica clave de BLM.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si los líderes del movimiento Black Lives Matter (BLM) defraudaron a sus donantes, informó el jueves Associated Press, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El movimiento BLM saltó a la fama en 2020 en medio de protestas y disturbios a nivel nacional tras el asesinato del residente de Minneapolis, George Floyd, a manos de la policía. Activistas asociados con el grupo han pedido “justicia racial” y empujado a “desfinanciar” departamentos de policía.

Según AP, los investigadores han emitido citaciones y al menos una orden de registro como parte de una investigación sobre la Black Lives Matter Global Network Foundation y “otras organizaciones dirigidas por negros”.

La fundación dijo a la AP que era "no es objetivo de ninguna investigación criminal federal" y permaneció "comprometidos con la total transparencia, la rendición de cuentas y la administración responsable de los recursos dedicados a construir un futuro mejor para las comunidades negras".













La cofundadora de la fundación, Patrisse Cullors, dimitió en 2021 después de que el New York Post informara que había comprado una casa de lujo por valor de 1,4 millones de dólares cerca de Malibú, además de otras tres. “gama alta” propiedades que ya poseía. Cullors afirmó que fue víctima de “ataques de derecha” destinado a desacreditarla. Un año después, la revista New York Magazine reveló que la fundación había utilizado donaciones para comprar una propiedad de 6 millones de dólares en California con “Más de media docena de dormitorios y baños”. La fundación dijo en ese momento que la propiedad se utilizaría para albergar a becarios de un programa para artistas e influencers negros.

En octubre de 2024, Sir Maejor Page, director de la organización sin fines de lucro Black Lives Matter of Greater Atlanta, fue sentenciado a 42 meses de prisión por malversación de fondos para pagar una casa, estadías en hoteles y ropa.

En septiembre de 2025, la activista de BLM Monica Cannon-Grant se declaró culpable de defraudar a los donantes de su organización benéfica Violence in Boston (VIB) y de malversar fondos de los programas de ayuda del gobierno.