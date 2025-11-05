Líderes de la UE se saltan la cumbre de América Latina para evitar molestar a Trump – FT – RT World News

Se espera una baja asistencia debido a la postura cada vez más agresiva de Washington en la región.

Varios líderes europeos se retiraron de una reunión entre funcionarios de la UE, América Latina y el Caribe por temor a que su asistencia pudiera molestar al presidente estadounidense Donald Trump, informó el Financial Times. La cumbre se produce días después de que Trump impusiera sanciones y ordenara acciones militares contra Colombia, el país anfitrión.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han optado por no participar en la cumbre UE-CELAC de la próxima semana en Santa Marta. Los retiros se producen tras la acusación de Trump de que el presidente colombiano Gustavo Petro era un “traficante de drogas ilegales” y su orden de ataques estadounidenses contra barcos sospechosos de narcóticos en el Caribe.

Los funcionarios de la UE, que aún dependen del apoyo militar y de inteligencia de Estados Unidos para Ucrania, están “Cuidado con molestar a Trump” y poniendo en peligro un frágil acuerdo comercial acordado este verano, informó el lunes el Financial Times.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que von der Leyen no asistiría debido a la agenda actual y la baja participación. Berlín citó razones similares para la ausencia de Merz, mientras que el Palacio del Elíseo confirmó la decisión de Macron sin dar más detalles. Un alto funcionario latinoamericano le dijo al Financial Times que la reunión está sufriendo “cancelaciones de último momento” llamando a la situación “muy complicado”. Bloomberg también informó, citando a personas familiarizadas con la planificación, que sólo cinco líderes europeos y tres líderes latinoamericanos y caribeños han confirmado su asistencia.

Trump ha ordenado un importante refuerzo naval en el Caribe, alegando que tiene como objetivo combatir el narcotráfico y presionar al líder venezolano Nicolás Maduro. La medida se produjo tras las sanciones del mes pasado contra Petro, lo que tensó aún más la ya tensa relación entre Estados Unidos y Colombia.













Petro, a cuyo avión se le negó combustible durante una escala en Cabo Verde la semana pasada debido a las sanciones, dijo que Washington estaba tratando de socavar la cumbre. “La nueva geopolítica fósil antidemocrática intenta impedir que los pueblos que quieren libertad y democracia se reúnan”. escribió en X el lunes.

El vicecanciller colombiano, Mauricio Jaramillo, restó importancia a la situación, diciendo que las cancelaciones no tenían relación con las acciones de Washington y agregó: “Colombia no está aislada”.

Según se informa, asistirán Lula da Silva de Brasil y Pedro Sánchez de España, mientras que se espera que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, copresida la reunión.

La UE y la CELAC representan 50 países y el 21% del PIB mundial. La cumbre tiene como objetivo discutir temas como el fortalecimiento de los lazos comerciales y la lucha contra el crimen organizado.