Lo que sabemos sobre el plan de Trump en Gaza, desde Don como ‘CEO’ de la franja hasta un ‘papel para Blair’

El plan de DONALD Trump para Gaza ha sido respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU mientras el presidente se prepara para hacerse cargo de una “Junta de Paz” que podría incluir a Sir Tony Blair.

El ex primer ministro británico ha sido ampliamente promocionado como un miembro potencial del órgano de gobierno de transición de Trump.

El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que respalda un plan de paz de varias fases para Gaza.

El proyecto de resolución de Trump –respaldado por 13 países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Somalia– también pide la reanudación masiva de la ayuda a través de organizaciones humanitarias como la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Ningún país votó en contra de la propuesta y Rusia y China se abstuvieron.

Sin embargo, Hamas la rechazó inmediatamente, alegando que la resolución no cumplía con las “demandas y derechos políticos y humanitarios” de los palestinos.

Advirtió que impuso “una tutela internacional sobre la Franja de Gaza, que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus grupos constituyentes rechazan”.

El analista palestino Reham Owda dijo que la declaración debería verse como una objeción, más que como un rechazo total.

Elementos clave del plan

Dos de los puntos más importantes del plan de 20 puntos de Trump son que Gaza se convertirá en una zona libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos, y que será reconstruida en beneficio del pueblo de Gaza, “que ha sufrido más que suficiente”.

La resolución también sienta las bases para que una fuerza internacional trabaje junto con Israel, Egipto y una fuerza policial palestina recién entrenada para asegurar las zonas fronterizas y comenzar la desmilitarización de Gaza.

Añade que los miembros de Hamás que “se comprometan con la coexistencia pacífica y el desmantelamiento de sus armas recibirán una amnistía”, y que a los que deseen marcharse se les concederá un salvoconducto a terceros países.

Sin embargo, si bien Hamás está excluido de cualquier papel en el gobierno, no existe ninguna cláusula que exija explícitamente que el grupo militante se disuelva por completo o abandone Gaza.

Respuestas políticas regionales

Algunos palestinos en Gaza acogieron con cautela la votación de la ONU.

“Cualquier decisión internacional que beneficie ahora a los palestinos es bienvenida.

“Lo importante es que la guerra termine”, dijo Saeb Al-Hassanat, de 39 años, que vive en una escuela que alberga a personas desplazadas en el centro de Gaza.

“No importa quién nos gobierne. Damos la bienvenida a la administración internacional de Gaza.

“Sin una fuerte presión de Estados Unidos, Israel no cumplirá ninguna decisión y la resolución del Consejo de Seguridad seguirá siendo inútil”, añadió.

El Primer Ministro de Israel respaldó la resolución, afirmando que traería “paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización, el desarme y la desradicalización totales de Gaza”.

Pero apenas un día después del respaldo, Netanyahu pidió la expulsión total de Hamás.

En una serie de publicaciones en X, escribió: “Israel extiende su mano en paz y prosperidad a todos nuestros vecinos”, pero también instó a los estados vecinos a “unirse a nosotros para expulsar a Hamas y sus partidarios de la región”.

El Ministro de Asuntos Exteriores palestino acogió con satisfacción la votación del Consejo de Seguridad, afirmando que afirmaba el “derecho de su pueblo a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente”.

La propia resolución insinúa un futuro Estado palestino.

Afirma que una vez que la Autoridad Palestina lleve a cabo las reformas solicitadas y la reconstrucción esté en marcha, “finalmente podrán existir las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.

Sin embargo, Israel ha rechazado firmemente cualquier perspectiva de independencia.

Uno de los elementos más llamativos del plan es la creación de una “Junta de Paz”, un órgano de gobierno de transición que, en teoría, Trump presidiría hasta finales de 2027.

Trump dijo que tiene la intención de incorporar a “líderes mundiales poderosos”, siendo Sir Tony Blair el primer nombre que ha surgido hasta el momento.

Se dice que Blair “se lleva bien” con Benjamin Netanyahu y cuenta con casi 30 años de experiencia en Medio Oriente.

Alto el fuego y situación humanitaria

El 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás como parte de la primera fase del plan.

Israel ha retirado parcialmente sus fuerzas, pero aún controla alrededor del 53% de Gaza, y ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

Desde que comenzó el alto el fuego, los 20 rehenes supervivientes en poder de Hamas han sido liberados, mientras que los restos de otros 28 han sido entregados.

Los restos de tres personas que aún no han sido devueltos siguen siendo un punto conflictivo.

Israel acusa a Hamás de demorar, mientras que Hamás afirma que carece del equipo para buscar entre los escombros.

Sobre el terreno, decenas de zonas de Gaza siguen sepultadas bajo los escombros de meses de bombardeos, y millones de personas siguen desplazadas.

Algunos residentes han regresado a las ruinas de sus antiguos hogares, mientras que otros se preparan para reconstruir sus vidas desde el principio.