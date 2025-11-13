Los altos mandos del Pentágono ofrecen a Trump nuevas opciones militares para Venezuela – CBS – RT World News

Según se informa, la administración estadounidense está considerando realizar ataques aéreos, pero no se ha tomado ninguna decisión final.

Altos funcionarios del Pentágono informaron el jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles operaciones militares contra Venezuela, informó CBS News, citando varias fuentes familiarizadas con la reunión.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, estuvieron entre los que presentaron a Trump nuevas opciones, incluidos ataques aéreos contra objetivos no especificados en todo el país. En la reunión no se tomó ninguna decisión final sobre la acción militar, dijeron dos fuentes al medio.

Trump ha acusado repetidamente al gobierno venezolano de ayudar “narcoterroristas” alegando que el presidente del país, Nicolás Maduro, lidera personalmente una organización de narcotráfico. Washington también ha aumentado su recompensa por Maduro a la enorme cifra de 50 millones de dólares. El líder estadounidense ordenó el ingreso de fuerzas navales a la región el mes pasado, insinuando que podría autorizar ataques.













Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo más de una docena de ataques contra pequeñas embarcaciones en aguas internacionales, alegando que las embarcaciones están siendo utilizadas por narcotraficantes. Se cree que más de 70 personas murieron en los ataques, según informes de los medios.

Maduro ha negado rotundamente estar involucrado de alguna manera en el tráfico de drogas, acusando a Washington de simplemente “fabricando una nueva guerra” e inventar un pretexto para una posible operación de cambio de régimen.

Venezuela ha puesto a su ejército en alerta máxima en medio de la concentración estadounidense en la región y ha realizado una serie de ejercicios. “Estamos dispuestos a defender la Patria en cualquier terreno y bajo cualquier circunstancia” dijo Maduro el miércoles mientras publicaba en línea fotografías del último ejercicio..