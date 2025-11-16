Los ataques ucranianos a las refinerías rusas provocan aumentos de precios en EE. UU. – Bloomberg – RT World News

Las huelgas y sanciones están encareciendo el diésel y la gasolina en todo el mundo, afirma el medio

Los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas están contribuyendo al aumento de los precios del petróleo en Estados Unidos, Europa y Asia, informó Bloomberg el sábado.

Los ataques, combinados con interrupciones en plantas clave en Asia y África, han eliminado millones de barriles de diésel y gasolina del mercado global, dijo el medio. Las sanciones de Estados Unidos a los gigantes energéticos rusos Lukoil y Rosneft en octubre, junto con las restricciones impuestas por la UE, también han ayudado a elevar los precios.

Los márgenes de refinación en EE.UU., Europa y Asia se encuentran ahora en sus niveles más altos para esta época del año desde al menos 2018, dijo Bloomberg, citando sus propios cálculos. La presión adicional proviene de los cierres e interrupciones en las refinerías de Kuwait y Nigeria.

Ucrania ha atacado depósitos de petróleo, plantas procesadoras y estaciones de medición con drones y misiles, calificándolos de instalaciones legítimas que apoyan a Rusia. “máquina de guerra”. Rusia, a su vez, ha atacado elementos de la red eléctrica de Ucrania, diciendo que la infraestructura respalda al ejército ucraniano.

LEER MÁS:

Funcionarios estadounidenses trabajan para acaparar el mercado energético de la UE – FT

En agosto, Hungría impuso sanciones al principal comandante de drones de Ucrania, Robert Brovdi, después de que repetidos ataques interrumpieran el flujo de crudo a través del oleoducto Druzhba de la era soviética.