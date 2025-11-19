Los aviones de guerra de la OTAN se agitaron y dos aeropuertos cerraron en Polonia después del ataque masivo con misiles y aviones no tripulados rusos contra Ucrania.

La OTAN se vio obligada a enviar aviones de combate después de que las fuerzas rusas lanzaran uno de los mayores ataques con aviones no tripulados y misiles contra Ucrania.

Polonia cerró dos de sus aeropuertos mientras las explosiones sacudían a Ucrania en un ataque masivo durante la noche.

El miércoles por la mañana, toda Ucrania estaba bajo alerta de ataque aéreo, y las autoridades de varias ciudades occidentales emitieron advertencias a sus residentes.

Se produjo después de que las fuerzas rusas lanzaran una andanada de misiles y drones contra instalaciones energéticas e infraestructura civil en toda Ucrania.

Polonia, miembro de la OTAN que tiene frontera con el oeste de Ucrania, cerró temporalmente los aeropuertos de Rzeszów y Lublin en el sureste del país.

El Ministerio de Defensa polaco dijo que envió aviones polacos y aliados como medida de precaución para salvaguardar su espacio aéreo.

Hubo informes de que dos Eurofighter Typhoon alemanes y un par de F-16 rumanos también fueron despachados esta mañana desde las bases aéreas Mihail Kogălniceanu y Câmpia Turzii en Rumania.

Las autoridades de la policía de Kharkiv dijeron que al menos 36 personas resultaron heridas en el último ataque nocturno.

Dijeron que el ataque dañó más de 10 edificios de apartamentos, una escuela, un supermercado y una subestación de ambulancias, entre otros edificios.

Entre los heridos se encontraban dos niños de nueve y 13 años, dijo la policía, añadiendo que “los médicos diagnosticaron a los niños con reacciones de estrés agudo”.

Yevgen Vasylenko, portavoz de los servicios de emergencia regionales, dijo que los rescatistas y la policía evacuaron a 48 personas, incluidos tres niños, de la entrada llena de humo de un edificio de gran altura, citando

Las explosiones también sacudieron el miércoles las ciudades de Lviv y Ternopil, en el oeste de Ucrania, informaron los medios ucranianos.

Moscú ha estado intensificando sus ataques diarios con drones y misiles en los últimos meses, apuntando a la infraestructura energética de Ucrania y atacando varios sitios civiles antes del invierno.

El Ministerio de Energía de Ucrania dijo: “Rusia está atacando una vez más nuestra infraestructura energética.

“Se han introducido cortes de energía de emergencia en varias regiones de Ucrania”.

Los medios estatales ucranianos informaron que un edificio residencial de varios pisos había sido alcanzado en Ternopil, mientras que un testigo de Reuters informó cortes de energía en Lviv durante el ataque.

El gobernador regional, Maksym Kozytskyi, dijo en Telegram que el ataque dañó una instalación energética y afectó a un sitio industrial en la región de Lviv, pero no causó víctimas, sin proporcionar más detalles.

Las imágenes compartidas en los canales ucranianos de Telegram que monitorean las noticias mostraban una torre en Ternopil con sus pisos superiores arrancados bajo una imponente columna de humo negro, un resplandor anaranjado de fuego aún ardiendo a través de la neblina.

“El enemigo está atacando el oeste de Ucrania con drones. ¡No ignoren la alerta! Permanezcan en los refugios”, escribió en Telegram el alcalde de Lviv, Andriy Sadovy.

“Residentes de la región de Lviv, por favor no publiquen fotografías, vídeos o direcciones. Mantengan el silencio informativo”, dijo.

El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que los ataques rusos habían provocado cortes de energía de emergencia en varias regiones.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo hoy que las fuerzas ucranianas habían disparado cuatro misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra la ciudad de Voronezh, en el sur de Rusia, en un intento de atacar objetivos civiles.

El ejército de Ucrania dijo el martes que había atacado objetivos militares en Rusia con misiles ATACMS, calificándolo de “acontecimiento significativo”.

Kiev recibió los sistemas en 2023, pero inicialmente se limitó a utilizarlos únicamente en sus propios territorios, casi una quinta parte de los cuales están controlados por Rusia.

“Los equipos de defensa aérea rusos S-400 y los sistemas de misiles y armas Pantsir derribaron todos los misiles ATACMS”, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram.

Los escombros que cayeron de los misiles destruidos dañaron los techos de una casa de retiro y de un orfanato de Voronezh, así como una casa, dijo el ministerio y agregó que no hubo víctimas ni heridos entre los civiles.

El ministerio publicó fotografías de piezas de los misiles y dijo que las fuerzas de reconocimiento aéreo identificaron la región de Kharkiv como el lugar del lanzamiento del ATACMS.

Rusia dijo que había disparado misiles Iskander-M para destruir dos lanzadores múltiples de cohetes ucranianos.

Ucrania atacó previamente territorios rusos con misiles ATACMS de fabricación estadounidense en enero, disparando seis misiles contra la región rusa de Belgorod.

Después de que Ucrania disparara misiles ATACMS estadounidenses y británicos Storm Shadow contra Rusia el año pasado, Putin ordenó que se disparara un misil hipersónico contra Ucrania.