Los británicos se encuentran entre los turistas que pagaron 70.000 libras esterlinas para disparar a personas, incluidos niños, en safaris humanos, afirma el periodista que provocó la investigación.

Los BRITÁNICOS se encontraban entre los “turistas francotiradores” que aparentemente pagaron £ 70 mil para realizar viajes de fin de semana enfermos de caza de humanos, afirmó el periodista detrás de la investigación.

Han surgido inquietantes afirmaciones de que extranjeros adinerados pagaron a las fuerzas serbias de Bosnia para tener acceso a Sarajevo durante el asedio de principios de los años 90, para que pudieran capturar a civiles inocentes por diversión, y los fiscales italianos ahora están investigando.

Los impactantes hallazgos del periodista de investigación Ezio Gavazzeni, radicado en Milán, ocuparon los titulares de todo el mundo a medida que se asimilaba el horror de las acusaciones.

Primero los presentó a la policía de Milán, lo que provocó la investigación oficial.

Los turistas de deportes sangrientos fueron descritos anteriormente como figuras adineradas de “extrema derecha” y entusiastas de las armas, principalmente de Italia.

Pero ahora, Gavazzeni ha afirmado que había británicos entre ellos.

Le dijo a El Mundo: “Los clientes venían de muchos países: eran italianos, alemanes, franceses, ingleses, españoles, americanos o canadienses.

“¿Por qué ningún país inició nunca una investigación? Tal vez porque eran personas poderosas, ricas y socialmente influyentes”.

La congresista Anna Paulina Luna, aliada de Donald Trump, prometió localizar a los perpetradores.

Se dice que los repugnantes fines de semana de safari de sangre ocurrieron durante el asedio de cuatro años a Sarajevo, de 1992 a 1996.

Los visitantes volarían a la región y viajarían a las colinas que rodean la ciudad, donde se instalarían en sus nidos de fusileros.

Luego, pusieron sus miras en las calles y sacaron a quien les apetecía.

Gavazzeni dijo: “Estas personas no tenían pretexto: disparaban contra cualquiera que aparecía en su punto de mira, ya fuera un niño, una mujer, un hombre o una persona mayor. Sin ningún sentido de moralidad”.

Se cobraba una prima por asesinar niños, informó El País.

Más de 10.000 personas murieron allí entre 1992 y 1996 por bombardeos y disparos de francotiradores, en el asedio más largo a una capital en la historia de la guerra moderna.

Las fuerzas serbias de Bosnia, bajo el liderazgo del criminal de guerra Radovan Karadžić, fueron responsables de la mayor parte de la matanza.

Karadžić, de 80 años, fue condenado a 40 años de prisión en 2016 por genocidio y otros crímenes contra la humanidad.

Los residentes de Sarajevo vivieron con el temor perpetuo de recibir una bala durante esos años.

El bulevar Meša Selimović, la calle principal que llega a la ciudad, recibió el sobrenombre de “Callejón de los francotiradores” porque atravesarlo era muy peligroso.

Las acusaciones salieron a la luz por primera vez en el documental de 2022 “Sarajevo Safari”, del cineasta esloveno Miran Zupanic.

En la película, recopiló testimonios que construyeron una imagen de turistas adinerados que visitaban la ciudad para practicar deportes sangrientos.

Gavazzeni retomó el trabajo y finalmente llevó sus pruebas a las autoridades.

El ex magistrado Guido Salvini y Benjamina Karic, alcaldesa de Sarajevo de 2021 a 2024, también pusieron sus nombres en la denuncia.

La Fiscalía General de Bosnia aparentemente archivó una investigación previa sobre el “turismo de francotiradores” porque era demasiado difícil en un país todavía marcado por la guerra, dijo Gavazzeni a La Repubblica.

El escritor dijo: “Estamos hablando de gente rica, con reputación –hombres de negocios– que durante el asedio de Sarajevo pagaron para matar a civiles desarmados.

“Salieron de Trieste para una persecución y luego regresaron a su respetable vida cotidiana”.

Se entiende que el fiscal principal, Alessandro Gobbi, tiene una lista de varias personas que pueden prestar testimonio y pueden ser llamadas a declarar.

Gavazzeni dijo que podría haber hasta 100 turistas que participaron en los recorridos de francotiradores del fin de semana.

“Espero que puedan localizar al menos uno o dos, tal vez diez”, dijo.

El caso menciona a un empresario milanés propietario de una clínica privada de cirugía estética, así como a ciudadanos de Turín y Trieste, informó El País.