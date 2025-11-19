Los detalles del plan de paz secreto para Ucrania al estilo de Gaza de Trump y Putin se revelan como “Kiev abandonará Donbas y reducirá el ejército a la mitad”

DONALD Trump está a punto de revelar un importante acuerdo de paz con Rusia sobre la guerra en Ucrania y ahora están apareciendo los primeros detalles reportados.

Altos funcionarios de la Casa Blanca dicen que esperan que se envíe inminentemente a Kiev un marco completo del plan de paz al estilo de Gaza, donde podría acordarse “tan pronto como esta semana”.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Oficiales militares estadounidenses viajaron a Ucrania, donde presentarán el plan al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el jueves.

Se cree que el plan de 28 puntos se inspiró en el plan de paz de 20 puntos que la administración Trump busca implementar en Gaza.

El enviado ruso Kirill Dmitriev reveló que la propuesta se basaría en un conjunto de principios que Donald Trump y Vladimir Putin acordaron durante su reunión en Alaska en agosto.

El desglose exacto del plan de 28 puntos sigue sin estar claro.

RÁPIDO NOCTURNO Los aviones de la OTAN se agitaron y los aeropuertos cerraron en Polonia después del ataque ruso a Ucrania ESCUDO DEL CIELO Dentro de los aviones de combate Rafale de 1.400 mph mientras Zelensky compra hasta 100 para proteger a Ucrania

Pero ya se han pronosticado varios puntos, incluidas importantes concesiones y amplias demandas del Kremlin, según un informe del Financial Times.

Estos incluyen la reducción del ejército ucraniano a la mitad y la entrega del Donbás a los rusos.

Se cree que Putin recalcó estos puntos y declaró que es la única manera de poner fin al conflicto cuando habló con Trump en Alaska.

El plan también podría obligar a Ucrania a renunciar a armas clave utilizadas para defenderse, así como a la retirada del apoyo militar estadounidense.

Los informes también sugieren que Putin ha pedido que se reconozca el ruso como idioma oficial en Ucrania.

Moscú también quiere que se conceda un estatus oficial a la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Washington quiere que Kiev acepte los puntos principales, según fuentes anónimas que hablaron con Reuters.

Quedan cuestiones importantes sobre cuestiones de larga data, como el control territorial en el este de Ucrania.

Sin embargo, las etapas del plan se dividen en cuatro categorías amplias.

Estos incluyen la paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, encabeza el borrador.

Dmitriev dijo que mantuvo conversaciones con Witkoff en Miami durante tres días a finales de octubre.

Witkoff también mantuvo conversaciones con Rustem Umerov, asesor de seguridad de Volodymyr Zelensky, a principios de esta semana en Florida.

Un funcionario ucraniano dijo: “Sabemos que los estadounidenses están trabajando en algo”.

La Casa Blanca dijo que se estaban incluyendo funcionarios del ejército en las conversaciones de paz, con la esperanza de que Moscú respondiera más fácilmente al personal militar.

Otro funcionario estadounidense dijo que la administración ha comenzado a informar a los funcionarios europeos sobre la propuesta.

Según los informes, Dmitriev confía en que se pueda lograr un resultado positivo.

“Creemos que realmente se está escuchando la posición rusa”, dijo.

Añadió que Estados Unidos explicaría los “beneficios” del plan de paz a Ucrania y sus aliados europeos.

Este discurso de paz llega en un momento en que Moscú ha estado haciendo avances significativos en el terreno.

“Está sucediendo en un contexto en el que Rusia definitivamente está teniendo éxitos adicionales en el campo de batalla”, dijo Dmitriev, aludiendo a la creciente influencia de Moscú.

El presidente de Estados Unidos ha intentado en repetidas ocasiones resolver el conflicto desde que regresó para su segundo mandato.

Sin embargo, Trump ha cambiado de postura repetidamente a lo largo de los tres años y medio de conflicto.

Llamó a Putin “loco” antes de su cumbre en Alaska y calificó a Zelensky de “dictador”.

Propuso una cumbre de paz en Budapest el mes pasado, pero fue suspendida después de que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijera que Moscú no había dado señales de estar dispuesto a cambiar su posición de línea dura.

Mientras esto se desarrolla, los ataques rusos de anoche mataron al menos a nueve personas en todo el país.

Rusia lanzó aproximadamente 470 drones y 48 misiles dirigidos a múltiples regiones, incluidas Kharkiv, Lviv y Ternopil.

Mientras tanto, en la línea del frente, continúan los intensos combates en la ciudad de Pokrovsk en Donetsk.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón ‘secreto’ que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

Pokrovsk es un centro logístico clave de Ucrania y ha sido uno de los lugares más disputados durante el último año de la guerra.

Si la ciudad cayera, marcaría la victoria militar más importante de Moscú desde la captura de Bakhmut en 2023.