Los drones de la RAF matan a dos malvados terroristas islamistas en ataques gemelos que incluyen la eliminación de un matón de ISIS cuando se subía a un automóvil.

Jonathan Burgos
Los drones de la RAF matan a dos malvados terroristas islamistas en ataques gemelos que incluyen la eliminación de un matón de ISIS cuando se subía a un automóvil.


Los drones de la RAF han eliminado a dos terroristas islamistas en dos ataques dirigidos.

Un asesino buscado del EI fue ejecutado mientras se subía a un automóvil en Alepo, Siria, hace un mes, según se reveló ayer.

Un dron militar con misiles visibles bajo sus alas en una pista.
Los drones de la RAF han eliminado a dos terroristas islamistas en dos ataques dirigidosCrédito: PA
Un hombre operando un dron con tres cadetes y un oficial en el "30 por 30" Campaña de cadetes.
El ministro de las Fuerzas Armadas, Al Carns, dice que “misiones complejas de este tipo pueden llevar meses de planificación”Crédito: Jacob King/PA Wire

Y el martes pasado, un terrorista que circulaba en motocicleta por el país devastado por la guerra fue eliminado en Hama.

Formaban parte de la Operación Shader, lanzada por el Reino Unido en 2014 para ayudar en la lucha contra el grupo terrorista EI.

Comenzó realizando ataques aéreos en Irak antes de pasar a Siria.

El Ministro de las Fuerzas Armadas, Al Carns, dijo: “Misiones complejas de este tipo pueden llevar meses de planificación.

“No se puede subestimar el desafío de ejecutar esta operación de forma remota de manera que se garantice que ningún civil corra riesgo.

“Una vez más nuestro pueblo ha demostrado nuestro compromiso de proteger al Reino Unido eliminando a un terrorista.

“Continuaremos asegurándonos de que no haya ningún escondite para los grupos terroristas en Medio Oriente, manteniéndonos seguros en casa y fuertes en el exterior”.

El domingo, The Sun informó en junio que un dron de la RAF había eliminado a un yihadista del EI en una motocicleta utilizando un misil Hellfire disparado desde un dron Reaper de £ 24 millones.

Y en febrero, tres meses después de que el tirano Bashar al-Assad huyera y las fuerzas rebeldes arrasaran fuerza — otro dron mató a un terrorista del EI en Alepo.



