‘Los espías cubanos ejecutarían al tirano Maduro si huyera de Venezuela’, creen funcionarios estadounidenses mientras Trump se dispone a hablar con el dictador

El presidente VENEZOLANO, Nicolás Maduro, podría ser ejecutado por espías cubanos si abandona el país.

Mientras tanto, Donald Trump ha dicho que está dispuesto a hablar personalmente con el dictador, a pesar de haberlo designado jefe de una organización terrorista.

No es ningún secreto que Estados Unidos quiere que Maduro salga e instale un nuevo régimen, incluso si la administración insiste en su negocio en el Caribe – apodada “Operación Lanza del Sur” – es estrictamente antidrogas.

Los funcionarios se dan cuenta de que uno de los obstáculos clave para la salida de Maduro podría ser el poder y la amenaza que Cuba tiene sobre él, según Axios.

Tiene un entendimiento mutuo con la dictadura de Cuba, que ayudó a llevarlo al poder en 2013 y continúa manteniéndolo allí.

El gobierno de la isla comunista envía valiosos médicos y asesores militares a la desmoronada sociedad venezolana.

Maduro le devuelve el favor ofreciendo precios reducidos aceite a Cuba desde sus profundas reservas y dinero en efectivo en momentos de necesidad.

Por lo tanto, existe una posibilidad muy real de que Maduro sea eliminado si cede ante Trump y renuncia.

Axios también informó el lunes que Trump les dijo a sus asesores que planea hablar directamente con Maduro.

Esto podría ser una señal de que los ataques anticipados de Estados Unidos contra objetivos militares venezolanos no son de hecho inminentes, dijeron las fuentes al medio.

Uno dijo: “Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo… en este momento. Yo no diría nunca, pero ese no es el plan en este momento.

“Mientras tanto, vamos a volar barcos que transportan drogas. Vamos a detener el tráfico de drogas”.

Al menos 83 personas han muerto en 21 misiles distintos huelgas en barcos que, según Estados Unidos, estaban cargados con drogas con destino a Estados Unidos.

El momento de la decisión de Trump de involucrarse directamente es sorprendente, dado que Estados Unidos acaba de designar oficialmente al Cartel de los Soles de Venezuela –que dice está dirigido por Maduro– como una organización terrorista extranjera.

La medida permite a Estados Unidos imponer nuevas sanciones, lo que algunos interpretan como sentar las bases para futuro acción militar.

El gobierno de Venezuela calificó el plan de ridículo e insistió en que el grupo era “inexistente”.

La asignación de la etiqueta de terrorismo se ganó por el papel del grupo en la importación de drogas a Estados Unidos, dijo Marco Rubio.

Durante el fin de semana, se informó que Estados Unidos estaba a punto de lanzar ataques más directos contra Venezuela, luego de una severa advertencia sobre el espacio aéreo y una audaz “demostración” de bombarderos nucleares.

Varias aerolíneas importantes cancelaron vuelos con destino a Venezuela en respuesta a la alerta de vuelo.

Casa Blanca Las fuentes difundieron que Trump estaba listo para lanzar una nueva fase en los próximos días, y que las operaciones encubiertas probablemente serían el primer puerto de escala.

Otro funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump “no descarta nada”.

La fuente dijo a Reuters: “El presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para detener drogas de las inundaciones en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.

Consciente de que cualquier esfuerzo militar concertado de Estados Unidos lo dejaría de lado, Maduro ha estado compitiendo desesperadamente por enfriar las tensiones de una manera poco ortodoxa.

Recientemente realizó una extraña interpretación de la famosa canción de paz “Imagine” de John Lennon.

Y durante el fin de semana, se dedicó a realizar movimientos inspirados por Trump en un mitin.

Maduro agitó los puños y meneó las caderas en un innegable estilo trumpiano, en un aparente intento por ponerlo de su parte.

El excongresista republicano Matt Gaetz publicó un clip del baile en X, junto con la leyenda: “En un movimiento sorprendente, Maduro ahora está bailando el baile de Trump”.

Las letras que sonaban a todo volumen debajo cantaban: “Sin locuras, sin guerras locas, no, no, no, no”.

Maduro y su gobierno siempre han negado cualquier participación en el crimen y han acusado a Estados Unidos de querer un cambio de régimen para tener acceso a los recursos naturales de Venezuela.

La Ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, dijo recientemente: “Quieren las reservas de petróleo y gas de Venezuela, a cambio de nada y sin pagar.

Quieren el oro de Venezuela. Quieren los diamantes, el hierro y la bauxita de Venezuela. Quieren los recursos naturales de Venezuela”.