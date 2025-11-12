Los extranjeros con sobrepeso serán PROHIBIDOS en EE. UU. mientras Trump lanza una nueva ofensiva contra las visas de inmigración

TRUMP se dispone a prohibir la entrada de extranjeros obesos a Estados Unidos, mientras toma medidas enérgicas contra las visas de inmigración.

A los inmigrantes con sobrepeso se les negarán visas estadounidenses si las embajadas siguen la última directiva de inmigración de Donald Trump, que instruye a los funcionarios consulares a considerar prohibir el ingreso a personas que padecen ciertas condiciones de salud.

La obesidad es una de varias enfermedades crónicas que podrían hacer que los inmigrantes sean rechazados por Estados Unidos, junto con la apnea del sueño, la presión arterial alta y el asma.

En un intento por evitar que los inmigrantes dependan de la información pública beneficios pagados por los contribuyentes, la directiva emitida por el departamento de estado la semana pasada insta a los funcionarios de la embajada a considerar la salud y el estado financiero del solicitante al otorgar visas.

Los funcionarios consulares ahora tendrán más autoridad para vetar a los solicitantes, dicen los expertos, ampliando los criterios sobre exámenes de salud que durante mucho tiempo han sido parte de las solicitudes de visa.

La directiva, obtenida por KFF Health Noticiasafirma: “Ciertas afecciones médicas, incluidas, entre otras, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cánceres, diabetes, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas y afecciones de salud mental, pueden requerir atención por valor de cientos de miles de dólares”.

Continúa planteando la pregunta: “¿Tiene el solicitante recursos financieros adecuados para cubrir los costos de dicha atención durante toda su vida esperada sin buscar asistencia pública en efectivo o institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno?”

Evitar que los inmigrantes terminen internados en residencias de ancianos u otras instituciones de larga duración, lo que cuesta “cientos de miles de dólares al año” también forma parte de la represión.

Prevenir la presión sobre los recursos públicos parece ser el núcleo de la nueva orientación, y las personas en edad de jubilación también tienen que demostrar que pueden mantenerse a sí mismas.

“La autosuficiencia ha sido un principio de larga data de la política de inmigración de Estados Unidos”, decía la directiva.

“Y el motivo de inadmisibilidad por carga pública ha sido parte de nuestra política de inmigración. ley durante más de 100 años”.

La directiva sobre la prohibición de las grasas llegó el mismo día que el presidente Trump anunció un acuerdo para reducir el costo de los medicamentos para bajar de peso.

El acuerdo de la semana pasada hará que las versiones orales e inyectables de GLP-1 de Eli Lilly y Novo Nordisk sean más baratas y estén más disponibles.

El lanzamiento del “fat jab” reducirá el costo de los medicamentos para algunos pacientes y ampliará el acceso a ellos para las personas con seguro médico público.

Los medicamentos orales, que aún no están en el mercado, costarán 150 dólares al mes para las dosis iniciales, mientras que la versión inyectable costará 350 dólares en promedio, lo que “tendrá una tendencia a la baja” a 245 dólares al mes durante el próximo año. próximo dos años.

Los “medicamentos para grasas”, como los describe el presidente Trump, aparecerán en TrumpRx, un sitio web público de la marca Trump para medicamentos recetados, que se comprarán directamente al fabricante.