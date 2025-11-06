Los funcionarios franceses planean derrochar hasta £132.000 del efectivo de los contribuyentes británicos en una enorme valla para evitar que los inmigrantes molesten a los lugareños en un pequeño pueblo cerca de Calais.

Una autoridad local quiere una barrera de 1.000 yardas de largo y 6½ pies de alto para mantenerlos alejados de los lugareños. casas y jardines en Gravelines, donde decenas de hombres, en su mayoría jóvenes, esperan órdenes de los jefes de banda para abordar barcos para cruzar el Canal.

Los lugareños afirman que los inmigrantes arrojan basura, inician incendios y provocan disturbios en sus campamentos improvisados, lo que ha “perturbado su tranquilidad” y les ha dejado temerosos de dejar salir a sus hijos.

La valla costará entre 100.000 y 150.000 euros (entre 88.000 y 132.000 libras esterlinas) y se deberá firmar “rápidamente” una orden de compra. Parte del dinero se gastará en una operación de limpieza.

Saldrá de los bolsillos de los británicos como parte del acuerdo de Sandhurst, por el que el Reino Unido financia patrullas, drones y escuadrones costeros franceses destinados a detener los cruces, de los cuales hay cientos de intentos al año desde Gravelines.

Una fuente del consejo local dijo: “Se tomó la decisión de cercar terrenos para propiedades residenciales, y esto ocurrió porque la gente estaba preocupada. El costo del proyecto proviene de fondos británicos”.

El secretario del Interior en la sombra, Chris Philp, dijo anoche: “Cuando visité Gravelines en el veranoencontré a los franceses policía facilitar activamente la inmigración ilegal haciendo subir a los inmigrantes ilegales a un autobús para llevarlos al punto de embarque de un barco.

“Ahora los franceses están planeando utilizar el dinero de los contribuyentes británicos para evitar que los inmigrantes molesten a los locales en Francia.

“No pueden hablar en serio. No deberíamos darles a los franceses ni un centavo más hasta que impidan que los inmigrantes ilegales crucen el Canal de la Mancha.

“El gobierno laborista es tan débil que no tiene la columna vertebral para detener los barcos”.

El diputado reformista Lee Anderson dijo: “Es hora de que responsabilicemos a los franceses por su flagrante abuso del contribuyente británico y su complicidad en la actual invasión de nuestras fronteras.

“Hasta que reemplacemos el débil liderazgo de este país con verdaderos patriotas, el Reino Unido seguirá siendo abusado y socavado en el escenario mundial. Keir Starmer nos convirtió en el hazmerreír”.

La valla rodeará parte de Polder Park, donde los inmigrantes viven en campamentos temporales esperando instrucciones para dirigirse a la costa para cruzar en bote.

Bertrand Ringot, alcalde de Gravelines, afirmó: “Una vez que empiezan a causar disturbios o daños, tengo que empezar a levantar vallas”.

El concejal Alan Boonefaes afirmó: “Cortan árboles para hacer fuego. Se crea mucho humo y eso perturba la paz de los residentes locales.

“Este verano algunos residentes no podían dormir con las ventanas abiertas. Algunos tenían miedo de salir con sus hijos. Esto está trasladando el problema a otra parte, a un lugar donde no molesta a nadie. No tenemos otra opción”.

El acuerdo con Sandhurst se firmó en 2018. En marzo de 2023 se firmó una extensión de tres años y 476 millones de libras esterlinas.

Un TOTAL del 86 por ciento de las personas siente una tensión entre los nacidos en el Reino Unido y los inmigrantes, frente al 74 por ciento en 2023, según una encuesta del King’s College. Londres e Ipsos revela. La mitad piensa que la cultura está cambiando demasiado rápido, mientras que el 48 por ciento quiere que el país “sea como solía ser”.