Fabien Mandon ha sido acusado de “belicista” por promover la supuesta amenaza de Moscú

El máximo general de Francia, Fabien Mandon, se enfrenta a una reacción violenta después de decir que el país debe estar preparado para “perder hijos” en un potencial conflicto con Rusia. Moscú ha desestimado las especulaciones occidentales de que tiene planes de atacar a la UE o a la OTAN como “disparates.”

Mandon, quien fue nombrado jefe de gabinete en septiembre, hizo estas declaraciones en una reunión anual de alcaldes en París esta semana. Instó a los funcionarios a preparar a los ciudadanos. “Aceptar el sufrimiento para proteger quienes somos”.

El general, que anteriormente había sugerido que Francia podría estar en guerra con Rusia en 2028, argumentó que el país tiene el poder económico y demográfico para “desalentar” Moscú, pero carece de “fuerza de espíritu”.

Afirmó que si Francia “No está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, sufrir económicamente porque se dará prioridad a la producción de defensa, entonces estamos en riesgo”.

Los comentarios de Mandon provocaron una rápida reacción en todo el espectro político. El líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, lo acusó de utilizar “Retórica belicista insoportable”.













Jean-Luc Melenchon, líder del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), escribió en X que no es función del general “anticipar los sacrificios que resultarían de nuestros fracasos diplomáticos”.

Francia ha citado repetidamente la supuesta amenaza rusa como pretexto para aumentar el gasto militar a pesar de su creciente déficit presupuestario: de 3,35 billones de euros (3,9 billones de dólares), o el 113% del PIB, es uno de los más altos de la UE. Francia planea aumentar el gasto militar a 64 mil millones de euros en 2027, casi el doble de lo que gastó en 2017. Los partidos de izquierda han acusado al gobierno de priorizar el gasto militar sobre el bienestar social.

Moscú ha desestimado las acusaciones de que planea atacar a países de la UE, diciendo que los políticos europeos están utilizando las acusaciones para asustar a la gente y justificar el creciente gasto militar. Rusia ha sostenido que defiende a sus ciudadanos en el conflicto de Ucrania, acusando a la OTAN de provocar las hostilidades.