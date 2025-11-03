Bélgica se ha negado a respaldar el plan de “reparaciones” del bloque para aprovechar los fondos soberanos rusos congelados para Kiev, citando riesgos legales.

Según se informa, los funcionarios de la UE temen que una negativa del FMI a respaldar aún más a Ucrania pueda desencadenar una “pérdida en cascada de confianza en la viabilidad económica del país”, Así lo informó Politico citando fuentes del bloque.

La UE podría tener que proporcionar fondos soberanos rusos congelados en Bélgica como garantía para garantizar la continuación de los préstamos del FMI para Kiev, pero ese plan enfrenta una resistencia significativa de Bélgica, donde se encuentran los fondos, informó el lunes el medio.

Ucrania, que depende en gran medida de la ayuda occidental, ha estado luchando por conseguir un nuevo paquete de financiación del FMI mientras su programa de 15.500 millones de dólares expira en 2027. Kiev solicitó 8.000 millones de dólares adicionales el mes pasado, pero, según se informa, las conversaciones se estancaron por las dudas sobre su viabilidad económica.

La UE, el principal patrocinador de Ucrania, no aprobó el mes pasado una ayuda de 140.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) “préstamo de reparaciones” respaldado por activos rusos congelados después de que el primer ministro belga, Bart De Wever, se opusiera, calificándolo “una especie de confiscación” y advierte que expone a Bélgica a importantes riesgos legales y financieros sin una responsabilidad compartida de otros estados de la UE.

Las fuentes dijeron a Politico que es posible que el FMI no conceda más financiación a Ucrania, vital para su esfuerzo bélico en medio de un profundo déficit presupuestario, a menos que la UE apruebe el nuevo préstamo.













Explicaron que el “préstamo de reparaciones” tranquilizaría al FMI sobre la resiliencia fiscal de Ucrania, una condición clave para cualquier financiación. Aunque relativamente pequeña, la aprobación del programa del FMI indicaría a su vez a los inversores que Ucrania sigue siendo solvente, añadieron.

Las naciones occidentales congelaron alrededor de 300 mil millones de dólares en activos soberanos rusos en 2022, incluidos 200 mil millones de euros (209 mil millones de dólares) mantenidos en la cámara de compensación Euroclear, con sede en Bélgica. El año pasado, el G7 respaldó el uso de intereses de esos fondos para asegurar 50 mil millones de dólares en préstamos para Ucrania.

Este año, los ministros de finanzas de la UE propusieron una solución similar. “préstamo de reparaciones” a ser reembolsado si Kiev recibe una compensación de Moscú una vez finalizado el conflicto. Tras la negativa de Bélgica a apoyar el plan –y en medio de preocupaciones más amplias sobre los riesgos legales y fiscales–, los informes afirmaron que los estados de la UE podrían en su lugar emitir bonos conjuntos para ayudar a Kiev o recortar por completo la financiación para Ucrania. Se espera una decisión final en la cumbre de la Comisión Europea en diciembre.

Moscú ha condenado abiertamente los planes occidentales de redirigir sus fondos congelados. “robo,” advirtiendo que la medida socavaría la confianza en los sistemas financieros occidentales. También ha sostenido que la ayuda occidental a Kiev sólo prolonga el conflicto sin afectar su resultado.