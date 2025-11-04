Los investigadores abordarán el crucero que dejó a un turista anciano de 80 años en una isla remota e interrogarán a la tripulación mientras el barco está bloqueado

Los INVESTIGADORES se lanzarán sobre el crucero que dejó morir a un jubilado en una isla remota.

El Coral Adventurer atracará en Cairns, al noreste de Australia, mañana por la tarde, y la tripulación será interrogada sobre cómo no se dieron cuenta de que Suzanne Rees, de 80 años, no había vuelto a abordar después de una escala en Lizard Island.

Funcionarios de cuatro agencias gubernamentales diferentes abordarán el barco tan pronto como llegue a atracar, y la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) ha ordenado el cierre del barco.

El crucero, operado por Coral Expeditions, se encontraba en la primera parada de su itinerario de 60 días cuando los pasajeros fueron dejados en la isla Lizard, a unos doscientos kilómetros de la costa de Cairns.

Suzanne, una entusiasta caminante de Sydney, se embarcó en una caminata hasta la cima de la isla con un grupo de otros pasajeros, pero se separó.

Se enfermó durante la escalada y le pidieron que regresara sola, según su hija Katherine Rees.

Al parecer, Suzanne se perdió en el camino de regreso, mientras que todos los demás pasajeros volvieron a subir a bordo del lujoso barco.

El barco zarpó de nuevo sin que nadie se diera cuenta de la desaparición de Suzanne.

Katherine le dijo a The Australian: “Luego el barco partió, aparentemente sin contar a los pasajeros. En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió sola”.

Cuando la tripulación del barco se dio cuenta de su desaparición esa noche, ya estaba de nuevo en el mar.

El barco dio media vuelta y llegó de regreso a la isla alrededor de las 2 de la madrugada del domingo.

Coral Expeditions canceló el resto del crucero el domingo, citando la “trágica” muerte y problemas mecánicos previos..

Un portavoz de AMSA dijo: “La Autoridad de Seguridad Marítima de Australia ha emitido un aviso al capitán del Coral Adventurer prohibiendo el embarque de nuevos pasajeros.

“AMSA entiende que el Coral Adventurer tiene la intención de regresar a Cairns, donde AMSA lo atenderá a su llegada.

“Las preguntas sobre el motivo por el que el destino del barco ha cambiado o la hora estimada de llegada del barco deben dirigirse a Coral Expeditions”.

Coral Expeditions confirmó que el barco debía llegar a Cairns el martes por la tarde.

El director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, dijo que Coral Expeditions informó a los pasajeros y a la tripulación que el crucero no continuaría.

Dijo que la decisión se debió al “trágico fallecimiento de Suzanne Rees y problemas mecánicos anteriores”.

“Dadas las circunstancias de la última semana, era cada vez más evidente que no podíamos cumplir esta promesa (del crucero)”, dijo.

‘Ella estuvo ahí tumbada todo el día’

El yate Traci Ayris, que estaba anclado cerca, dijo que ella y su compañero escucharon transmisiones de radio del crucero durante la frenética búsqueda.

La Sra. Ayris dijo al Cairns Post: “Hicieron recuentos de los buceadores (algo que escuchamos), pero al parecer no de otros huéspedes en la isla.

“Las últimas personas bajaron de la vía y subieron a licitación y el barco partió poco después.

“No pasó mucho tiempo entre el momento en que los últimos pasajeros abandonaron la playa y el momento en que fondearon.

“Incluso comentamos: ‘Vaya, se fueron rápido’”.

Según los datos de seguimiento, el barco zarpó esa noche y regresó después de que se informara del pasajero desaparecido.

Un helicóptero comenzó a buscar alrededor de la medianoche, mientras siete miembros de la tripulación recorrían la montaña a la luz de las antorchas.

Ayris dijo que observó la operación de búsqueda en la montaña hasta que fue cancelada alrededor de las 3 de la madrugada.

Dijo que el helicóptero regresó al amanecer y se dirigió directamente a Telstra Rock, donde Suzanne fue vista por última vez.

Y añadió: “Sabíamos que la había encontrado y la falta de actividad nos dijo que estaba claramente muerta.

“Estuvo allí todo el día y finalmente la trasladaron en avión. [just before 4pm].”

En una publicación sobre Facebookescribió más tarde: “Nunca hay un momento aburrido en Lizard. Lamentablemente, fuimos testigos de un terrible incidente en el que un excursionista de un crucero fue (posiblemente) abandonado y luego fue encontrado muerto.

“La repatriación del pobre excursionista desde la ladera de la montaña llevó todo el día. Nos hizo sentir muy tristes por todos los involucrados”.