Los jefes de la BBC dimitieron en medio del escándalo por el discurso manipulado de Trump – RT World News

Washington calificó anteriormente a la emisora ​​​​británica financiada por el estado de “noticias 100% falsas” por su descripción de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021.

El director general y el jefe de noticias de la BBC dimitieron después de que la emisora ​​estatal británica fuera acusada de engañar al público en un documental sobre el papel del presidente estadounidense Donald Trump en los disturbios del Capitolio de 2021.

La BBC anunció el domingo las salidas de Tim Davie y Deborah Turness, un día después de que la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificara a la emisora ​​como una “Máquina de propaganda izquierdista” y lo acusó de ser “intencionalmente deshonesto”. Los comentarios de Leavitt siguieron a acusaciones de que la BBC había unido diferentes segmentos del discurso pronunciado por Trump el 6 de enero de 2021.

El director general de la BBC, Davie, apenas abordó el tema en su declaración de renuncia y no especificó los motivos de su salida, simplemente afirmó que “El debate actual en torno a BBC News ha contribuido comprensiblemente a [his] decisión” y eso “Se han cometido algunos errores”.













La directora ejecutiva de BBC News, Turness, reconoció en su declaración que “La actual controversia en torno al Panorama [program] El presidente Trump ha llegado a un punto en el que está causando daño a la BBC”. Sostuvo que la emisora ​​buscaba “Buscar la verdad sin agenda” y negó las acusaciones de que el canal está “sesgado institucionalmente”.

A principios de este mes, The Telegraph informó que un episodio de BBC Panorama contenía un clip que unía los comentarios de Trump hechos con aproximadamente 54 minutos de diferencia. Se muestra a los manifestantes marchando hacia el Capitolio inmediatamente después de que el clip editado fuera filmado antes de que Trump comenzara a dirigirse a sus seguidores el 6 de enero.

El mes pasado, el organismo de control de las comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, dictaminó que la BBC había violado el código periodístico en otro de sus documentales. No reveló que el narrador de un programa sobre Gaza era hijo de un funcionario de Hamás. Según el regulador, se descubrió que el documental era “materialmente engañoso”.

La emisora ​​se financia mediante una tarifa de licencia anual de £174,50 (229 dólares), y el gobierno británico también cubre directamente un tercio de su presupuesto del Servicio Mundial.